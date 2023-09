Ortazzo, la Regione: "Pronti a impugnare la vendita e accrescere la tutela dell’area"

Per il mancato esercizio del diritto di prelazione all’acquisto dei 480 ettari dell’Ortazzo e Ortazzino da parte del Parco del Delta, la Regione, nelle vesti dell’assessore Barbara Lori che ha risposto in commissione Ambiente a un’interrogazione di Silvia Zamboni (Europa Verde), ha escluso qualsiasi indiretta responsabilità e ha poi dato notizia della partecipazione della Regione "al tavolo istituzionale che deve approfondire la tempistica dell’esercizio del diritto di prelazione" confermando quanto già a suo tempo anticipato dall’Ente Parco, con "l’obiettivo, qualora emergessero irregolarità, di impugnare la vendita" dell’area (attualmente la proprietà è della Giugno srl). L’assessore ha poi affermato che la Regione è disponibile ad accrescere la tutela dell’area portando in zona B quel territorio ora in zona C: si tratta di una vasta porzione interessata agli iniziali lavori di lottizzazione mezzo secolo fa, dove la natura ha accresciuto la biodiversità vegetale e animale. Alla risposta dell’assessore la esponente di Europa Verde si è detta insoddisfatta nella sostanza (se non per la conferma della possibile azione civile per l’annullamento della vendita), perché "è apparsa evidente la trascuratezza istituzionale che ha portato alla vendita" fra privati dell’Ortazzo e Ortazzino. Un giudizio negativo che trae origine dalla risposta che l’assessore ha dato al mancato aiuto finanziario della Regione all’Ente Parco quando a questi, in ottobre, l’Immobiliare Lido Classe comunicò l’intenzione di vendere (un passaggio reso obbligatorio dalla legge 394 del 1991, che prevede il diritto di prelazione da esercitare entro tre mesi). Come si sa l’Ente Parco ha sostenuto di non avere la disponibilità della somma occorrente, 580mila euro, e di essersi rivolto agli enti istituzionali. L’assessore Lori ha affermato che "la richiesta è arrivata alla Regione in modo informale e approssimativo e non coerente con i tempi e le procedure necessarie alla Giunta per stanziare risorse ex novo".

Eppure l’Ente Parco si era rivolto tempestivamente alla Regione con lettera (a firma del direttore Massimiliano Costa) protocollata il 25 ottobre 2022 (dopo appena sei giorni dalla ricezione della notifica della Immobiliare) nella quale rendeva noto che "l’Ente intende esercitare il diritto di prelazione" e "pertanto si richiede a codesta Regione la disponibilità a finanziare, in via straordinaria, questo investimento strategico". Il fatto è che l’esame del carteggio (a senso unico, in verità) fra Ente Parco e Immobiliare Lido di Classe (in liquidazione) evidenzia come da parte della società, dopo la raccomandata del 19 ottobre con cui manifestava la volontà di vendere, sembra esserci stata una sottrazione (volontaria o colposa?) alla relazione con il Parco. Il 9 novembre il direttore Costa, inviò una raccomandata e una pec al liquidatore della Immobiliare, Pasquale Grimaldi, con cui comunicava "che questo Ente sta valutando la possibilità di esercitare il diritto di prelazione" e che "con successiva comunicazione provvederemo a manifestare l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione". A questa comunicazione, il liquidatore non rispose. A quel punto Costa ha cercato di mettersi in contatto direttamente con Grimaldi, ma senza riuscirci. Il 6 febbraio il Parco inviò un’altra pec al liquidatore e alla Immobiliare ribadendo l’interesse ad acquistare l’area. Ma senza risposta alcuna. Come se l’Immobiliare non avesse proprio nessuna intenzione di vendere al Parco.