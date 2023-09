"Ortazzo, non mi sento tranquillo" L’allarme del padre del Wwf

"Non mi sento tranquillo, ne ho viste troppe in cinquant’anni di battaglie e per questo ritengo che la migliore soluzione per l’Ortazzo e l’Ortazzino sia il ritorno alla proprietà demaniale, cioè dello Stato. Così che quei 480 ettari a sud del Bevano possano rientrare nella tutela diretta dell’articolo 9 della Costituzione": a parlare è Giorgio Lazzari, fra i fondatori, nei primi anni 70, del Wwf ravennate e firmatario, assieme a Giancarlo Plazzi e a Eros Stichi (questi di Federnatura), del famoso esposto con cui nel luglio del 1975 fu attivato il pretore Vincenzo Andreucci il quale poi sequestrò l’area già invasa da ruspe e betoniere e costrinse la Immobiliare lido di Classe a sospendere i lavori per il villaggio turistico e a ripristinare lo stato dei luoghi. Ma è obiettivo del Comune di Ravenna acquisire l’area alla proprietà pubblica cittadina! "Potrei dire che sono decenni che ci prova, ma ancora non c’è risultato, ma preferisco invece rispondere con un argomento diverso, di principio: ritengo che quei 480 ettari debbano ridiventare patrimonio della Repubblica intera e non di un Comune o della Regione". Lazzari è un pezzo di storia dell’ambientalismo ravennate ed è quantomeno doveroso ascoltarlo: "Aggiungo che questa proposta è condivisa anche da Italia Nostra e credo che sarà presto avanzata in sede ministeriale".

Un ritorno all’antico. "Già al Demanio dello Stato come era fino agli anni Sessanta e come aveva voluto il senatore ravennate Luigi Rava che nel 1905 riuscì a far approvare la legge, la 441, che, testuale, dichiarava inalienabili i relitti marittimi posti della provincia di Ravenna pervenuti al demanio in forza dell’atto di transazione 30 giugno 1904 fra il Demanio e le signore Pergami-Belluzzi, e quegli altri che si formeranno in avvenire oltre la detta zona".

Dal punto di vista della tutela ambientale la situazione appare comunque positiva. Lazzari conferma. "Certo. Siamo in possesso di una relazione del docente Nicola Merloni, già consulente della Regione che evidenzia i progressi fatti dopo l’istituzione del Parco del Delta del Po. Un miglioramento sostanziale si registra nella zona sud-est dove si è sviluppata una vegetazione tipiche delle dune grigie e con vasti e rari prati di orchidee, unico sito ravennate. Dal punto di vista faunistico è positiva la presenza dei daini, dei lupi e da ultimo anche del gatto selvatico. Tutto questo giustifica la richiesta di passare la zona C del Parco a zona B per rafforzarne i vincoli di tutela".

Ma come si arrivò alla sdemanializzazione? "A fine anni Trenta del secolo scorso i terreni demaniali, fra pineta, terreni e arenili, lungo il litorale da Casal Borsetti a Cervia avevano un’estensione di circa duemila ettari, ma già negli anni Cinquanta erano ridotti a 1.300 ettari e nel 1964 si erano ulteriormente ridotti a 1050 di cui 850 boscati. La causa della diminuzione dell’estensione stava nelle varie sdemanializzazioni intercorse nel corso degli anni. Dice Lazzari: "A metà del secolo scorso, dal 1950 al 1980, lo sviluppo turistico e residenziale lungo il litorale portò alla distruzione del 70 per cento delle dune e, a cavallo degli anni Sessanta, alla vendita di aree demaniali a favore di società immobiliari, le famigerate sdemanializzazioni. Ricordiamo i 117 ettari a Marina ceduti alla Società Adriatica Villaggi Ameni, i 42 alla Immobiliare Savio e i 482 alla Immobiliare Lido di Classe". Stante la inalienabilità dei terreni demaniali, il pretore Andreucci cercò (ma invano) di accertare chi violò la legge e permise la vendita dei 480 ettari. Si accertò che il primo passaggio, nel 1961, fu dal Demanio all’Ente Bonifica Tre Venezie con l’interposizione di alcune cooperative bianche: furono sdemanializzati quasi 700 ettari (poi ridotti per intervento della Corte dei Conti nel ‘66). Nel ‘64 l’Ente Bonifica cedette l’area alla Immobiliare Classe. Poi il muro di gomma, che fece sorgere sospetti sulle modalità di utilizzo del ricavato non fosse altro perché fu l’unica operazione compiuta al di fuori del territorio delle Tre Venezie. Ma oltre non si riuscì ad andare".

Carlo Raggi