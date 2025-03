Ortazzo-Ortazzino. Accordo quasi raggiunto, si chiude a inizio aprile

È in dirittura d’arrivo l’accordo extra-giudiziale fra la Miura Re spa, proprietaria dei 477 ettari superprotetti di Ortazzo-Ortazzino (zona A e B), e il Parco Delta del Po. Tempo forse un mese o anche meno e la stipula del passaggio di proprietà da privata a pubblica dovrebbe diventare realtà. Al momento opportuno si conoscerà il prezzo dell’operazione (si stanno definendo i dettagli), per il momento si sa che l’udienza fissata davanti al giudice civile per i primi giorni di marzo è stata nuovamente aggiornata alle prime settimane di aprile. Un rinvio breve, preludio, secondo prassi, che quel giorno le parti potranno mostrare al giudice l’accordo e così il giudice stesso potrà dichiarare la cessazione della materia del contendere e mandare in archivio il fascicolo.

Le trattative fra la Miura Re spa e il Parco si sono aperte qualche mese dopo l’avvio della causa civile ad opera del Parco finalizzata a vedersi riconosciuto l’esercizio dell’asserito diritto di riscatto su quell’area; una pretesa fondata sul fatto che, per il Parco, l’originaria proprietà, la società romana Immobiliare Lido di Classe, quando nel 2022 vendette alla Real Estate Italy non aveva ottemperato a tutti i passaggi previsti per mettere in grado il Parco stesso di esercitare il previsto diritto di prelazione all’acquisto. Pretesa questa contestata dalla società proprietaria e da ciò all’inizio del 2024 prese avvio il contenzioso civile.

Con la conseguente apertura della procedura di mediazione e, soprattutto, con l’avvio di contatti concreti fra le parti considerando che da una parte era interesse prioritario della proprietà ‘disfarsi’ di quell’area improduttiva di reddito e dall’altra era interesse del Parco acquisirne la proprietà come da tempo auspicato dagli enti pubblici collegati (Comune e Regione), anche tenendo conto che non era poi così sicura la vittoria giudiziaria. Come è noto, la restante parte dell’area, i 70 ettari classificati in zona C del Parco (a tutela naturalistica meno rigida) sono stati acquistati a fine 2024 dall’imprenditore ravennate Giorgio Valentini per la somma di 250mila euro.

Verosimilmente l’area verrà utilizzata a fini di un turismo naturalistico molto soft, secondo le modalità permesse dal regolamento del Parco. Sul futuro di queste modalità di utilizzo pesa comunque la decisione, che a conclusione dell’iter burocratico in Regione prima o poi dovrà concretizzarsi, di trasformare quella zona C in zona a tutela rafforzata e quindi zona B.

Nel frattempo l’imprenditore Valentini potrà ampliare il proprio agriturismo-villaggio turistico ‘La Casina’, operativo da tempo su viale dei Lombardi. La delibera è stata recentemente approvata in consiglio comunale e riguarda la possibilità di costruire nuove piazzole per strutture rimuovibili (roulotte, case mobili, etc ) su un’area di seimila metri quadrati.

Sono poi previste opere di compensazione (alberi, arbusti) su 10mila metri quadrati. Il villaggio è a meno di mezzo chilometro dall’area C dell’Ortazzo di cui negli ultimi trent’anni Valentini ha curato la manutenzione e sui cui terreni ha accompagnato i suoi ospiti per passeggiate a cavallo.

Carlo Raggi