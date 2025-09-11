Ortazzo-Ortazzino. Duecentomila euro dalla Regione: "Biodiversità tutelata"

Raggi

Duecentomila euro per migliorare la tutela e la gestione dell’Ortazzo e Ortazzino, l’area naturalistica di 481 ettari compresa fra il torrente Bevano e lido di Classe che, come si ricorderà, il 3 aprile scorso è passata in mano pubblica al termine di una lunga transazione legale fra proprietà privata, da ultima la società Miura Re spa, e l’Ente Parco del Delta del Po. Il finanziamento, suddiviso in due tranche per il 2025 e il 2026, è della Regione che, come ricordano il presidente Michele de Pascale e l’assessore a Parchi e Forestazione Gessica Allegni, "intende in questo modo rafforzare l’impegno già ripetutamente espresso per la tutela della biodiversità e delle aree naturali di pregio, a conferma della volontà di dare piena attuazione alle politiche ambientali, in coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, la strategia nazionale per la biodiversità e gli indirizzi dell’Unione Europea 2030".

Gli interventi che andranno effettuati fra il 2025 e il 2026 si riferiscono alla regolazione degli accessi e al ripristino di una corretta gestione idraulica. Spiega Massimiliano Costa, direttore del Parco: "Per quanto riguarda gli accessi, gli interventi riguardano sia l’Ortazzo sia l’Ortazzino; per l’Ortazzo sarà sistemato l’attuale cancello e soprattutto sarà installata una recinzione attualmente mancante mentre per l’Ortazzino saranno installate sbarre a dividere la proprietà privata da quella pubblica". Con questi interventi diventerà più facile evitare l’ingresso delle persone alle aree totalmente interdette alla presenza dell’uomo e a contenere gli accessi alle aree in cui invece è possibile una sia pur moderata presenza antropica. Poi c’è l’aspetto della regimentazione idraulica. Spiega ancora Costa: "Ci sono tre chiaviche lungo i corsi d’acqua; una delle tre è già stata sistemata da alcuni nostri bravissimi operai vallivi, mentre i lavori riguarderanno le altre due che sono messe molto male. E se poi resterà qualcosa in cassa vorremmo realizzare dossi, ovvero specie di isole, nella parte più orientale del bacino, per facilitare la nidificazione. Ma questo si vedrà alla fine".

Come si sa, è anche in corso la procedura amministrativo-burocratica per la riclassificazione delle aree, ovvero il passaggio dell’area C in area B e della area B in area A, procedura avviata peraltro con un voto unanime del consiglio comunale di Ravenna nel novembre del 2024 e poi concretizzata dall’Ente Parco del Delta. Dice Costa: "La decisione è già stata adottata dal nostro Comitato esecutivo e siamo in attesa dell’avvio della Conferenza di Pianificazione con la Provincia. Insomma, al netto dai tempi tecnici, la variazione di classificazione, così da accrescere anche le tutele, è un traguardo certo". L’area dell’Ortazzo-Ortazzino, al centro, mezzo secolo fa, di una lottizzazione per milioni di metri cubi bloccata dal pretore Andreucci su ricorso degli ambientalisti di Federnatura Eros Stinchi, Giorgio Lazzari e Giancarlo Plazzi, è un sito di grande importanza ambientale inserito nella Rete Natura 2000. L’area ospita numerose specie di interesse comunitario e conservazionistico: dagli uccelli migratori agli anfibi, dai rettili a specie vegetali rare.