Ortazzo Ortazzino, il dibattito: "La soluzione è nell’esproprio. Il Comune eviti il contenzioso"

La Pigna torna alla carica sulla vicenda dell’Ortazzo Ortazzino e propone due soluzioni alternative per l’acquisizione, "senza rischi" da parte dell’Ente Parco, dell’area naturalistica da mesi al centro delle polemiche. Secondo la capogruppo Veronica Verlicchi, "All’Ente Parco – spiega la capogruppo Veronica Verlicchi – conviene abbandonare la rischiosa strada del contenzioso per l’esercizio del diritto di riscatto ed esercitare piuttosto il diritto di prelazione entro l’11 dicembre 2023, data di scadenza, per l’intera area dell’Ortazzo Ortazzino". Anche se con il diritto di prelazione il costo sarebbe di gran lunga superiore (oltre 1 milione) rispetto ai 437mila euro ipotizzati nella prima eventualità.

Ma è la seconda soluzione, sempre secondo Verlicchi, la più efficace, e cioè quella dell’espropriazione dell’area C. All’interno della quale si trova un edificio abbandonato di circa 1800 metri quadrati. "Secondo una perizia dell’ufficio provinciale del territorio dell’Agenzia delle entrate – assicura – in questa area è consentita l’attività di agriturismo, l’offerta di servizi ambientali e per l’ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero. E sono inoltre consentite le nuove costruzioni funzionali alle attività agrituristiche. Di straordinaria importanza è poi il fatto che sia possibile effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili presenti. Possibilità indicata anche nel contratto preliminare di vendita tra CPI Real Estate Italy srl, che aveva acquistato l’area nel 2022 dall’immobiliare Lido di Classe e la società agricola intenzionata ad acquistare ora, la Gobbino srl. Si tratta quindi di un edificio che può far gola". Ad aumentare le preoccupazioni di Veronica Verlicchi anche il fatto che, assicura, a partire dal novembre del 2022, l’area C "improvvisamente" non venga più menzionata in alcun atto, mail e affermazione di Ente Parco, Comune, Regione. "L’espropriazione dell’area C – osserva Verlicchi – è prevista dall’articolo 15 della Legge 394 del 1991, ma è una possibilità inspiegabilmente mai ipotizzata da Ente Parco, Comune e Regione. Invece una volta espropriata quella parte, sarebbe molto più semplice trattare l’acquisto delle zone A e B fortemente vincolate e acquisibili quindi a un prezzo molto conveniente".

In sostanza, il gruppo consiliare sostiene che l’Ente Parco e gli altri enti pubblici interessati, fra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 non avrebbero proprio voluto esercitare il diritto di prelazione. Mentre l’Ente Parco ha sempre sostenuto di non aver potuto procedere alla prelazione per mancanza di fondi.

Annamaria Corrado