Ortazzo-Ortazzino, il futuro: "Serve l’accordo con gli enti locali"

Senza l’accordo con gli enti locali, in primis Regione e Comune, la tutela della zona dell’Ortazzo-Ortazzino a Ravenna come riserva naturale non si farà. È quanto, secondo una nota della sezione ravennate di Italia Nostra, il ministero dell’Ambiente ha riferito alla delegazione di cittadini e associazioni ambientaliste andata a Roma per chiedere che l’area naturalistica in questione sia ricompresa sotto vincoli speciali. Nella richiesta, è compresa la zona C che dovrebbe rimanere proprietà privata e che, secondo gli ambientalisti, rappresenta la zona più appetibile dal punto di vista del potenziale sfruttamento economico dato che è vicina alle vie di comunicazione e alle nuove lottizzazioni a due passi dal mare. La delegazione ha trovato ad accoglierla una folta rappresentanza ministeriale tra cui il direttore generale Patrimonio Naturalistico e Mare, Oliviero Montanaro, e Paolo Genovesi di Ispra, l’ente governativo che ha redatto un parere favorevole all’istituzione di una riserva naturale e alla riclassificazione della zona C in B.

Al colloquio hanno partecipato Giorgio Lazzari, autore del primo salvataggio dell’Ortazzo nel 1975, il segretario generale di Italia Nostra Michele Campisi e Francesca Santarella per Italia Nostra sezione di Ravenna. Al motto ‘L’Ortazzo va… in riserva!’, le associazioni hanno inoltre organizzato un presidio per il 19 marzo in piazza del Popolo a Ravenna dalle 16 alle 19, in concomitanza con il consiglio comunale. E hanno annunciato pure una catena umana attorno alla zona C per il 25 aprile.