Ortazzo Ortazzino L’ombra del cemento Una battaglia lunga quasi 50 anni

di Carlo

Raggi

"La battaglia per l’Ortazzo (forse) non è ancora finita": così scriveva, nel 2019, Giorgio Lazzari che assieme a Eros Stinchi e Giancarlo Plazzi, 48 anni fa aveva firmato l’esposto che portò il pretore Andreucci a sequestrare il cantiere per il mega villaggio turistico che la Immobiliare Lido di Classe stava costruendo alla foce del Bevano e a stoppare per via giudiziaria l’immensa colata di cemento in un’area allora tutelata solo dalla convenzione di Ramsar. Quella cupa previsione era contenuta nella pubblicazione che Lazzari diede alle stampe proprio per ricordare la lunga battaglia condotta con il WWF a fianco della magistratura fra il 1975 e il 1977 per salvare l’Ortazzo e l’Ortazzino. Oggi con il passaggio di proprietà di quei 500 ettari alla immobiliare Cpi Real Estate Italy spa, con interessi in varie parti d’Europa e con una inedita testimonianza (di cui diremo a breve) di un ex assessore ravennate, Claudio Miccoli, quell’inquietante riflessione di Lazzari sembra uscire dal cerchio delle ipotesi irrealizzabili per entrare in quello delle possibilità.

Tanto più che già nel 2019 l’Amministrazione comunale aveva in corso contatti con la società Parsitalia (in liquidazione), maggiore azionista della Immobiliare Lido di Classe (pure in liquidazione), per cercare di acquisire la proprietà di quei 500 ettari di terreno fra pineta, zone umide e seminativo nel frattempo entrato nei confini del Parco del Delta, ma come ha spiegato negli ultimi giorni il sindaco Michele de Pascale gli incontri non hanno sortito alcun effetto: "Ci proveremo anche con la nuova proprietà". Ma cosa impedì all’Immobiliare di accordarsi col Comune? Ad andare a fondo, il quasi mezzo secolo che ci divide dalla sentenza di Andreucci (che riuscì a imporre alla Immobiliare il ripristino dei luoghi, come la rimozione dei massi già messi a dimora per il Porto Gaio pure scavato in parte) che cosa ha in realtà cambiato sul tema della edificabilità di parte dei terreni, considerando anche la documentazione dell’Ufficio Pianificazione territoriale del Comune allegata al contratto di compravendita fra Immobiliare e Cpi Real Estate? Autorizza questa riflessione il racconto del geologo Claudio Miccoli che a fine anni Ottanta, sindaco Mauro Dragoni, era combattivo consigliere comunale della lista Cpa (poi dal ‘92 al ‘97 assessore ai Lavori Pubblici).

"Quella dell’Ortazzo è una vicenda che ho seguito fin dal 1988 ed è certo che anche allora non era affatto neutralizzato il discorso dell’edificazione. Come qualcuno ricorderà a quell’epoca si era presentato il grave problema del botulino negli specchi d’acqua dell’Ortazzo, gli uccelli acquatici morivano. La causa era il mancato ricambio dell’acqua a sua volta indotta dalla precarietà della chiusa Raspona. Come Caccia Pesca e Ambiente, sollevai il problema in consiglio comunale: si trattava di parlare con la proprietà, l’Immobiliare Lido di Classe, per rendere operativa la chiusa". Per comprendere meglio la situazione è bene evidenziare come quella parte dell’area dell’Ortazzo e Ortazzino agli inizi del secolo scorso fosse una risaia (per la legge Rava si trattava di relitti marittimi, quindi demaniali e inalienabili: eppure negli anni Sessanta il territorio fu sdemanializzato e venduto. Anche su questo indagò il pretore Andreucci, ma senza esito). Torniamo a Miccoli: "Con il sindaco e con la Provincia facemmo un sopralluogo all’Ortazzo e anche all’edificio della Pileria e fu in quel contesto che fra l’Amministrazione comunale e la proprietà si riprese il discorso della edificabilità tanto che il sindaco Dragoni convenne su un fatto: e cioè che era interesse del Comune permettere alla Immobiliare Lido di Classe di costruire sui venti ettari in cui già c’erano le strade e ottenere a titolo gratuito la cessione dei restanti 480 ettari. Ricordo che questo ragionamento doveva essere tradotto nelle scelte urbanistiche del Piano regolatore".

Il discorso però non fu più ripreso, ma perché si arrivò in vista di un tale accordo se su quell’area era interdetta la posa di una sola pietra? Solo in cambio dei lavori alla chiusa? Sembra poco credibile. Indubbiamente sull’intera vicenda pesa il peccato originario, quando cioè fin dal 1964 il Comune previde l’urbanizzazione di tutto il litorale attorno alla foce del Bevano a favore della Immobiliare, iniziativa consolidata nel Prg del 1973, poi ridotta nei volumi edificabili nel ‘75 e infine stoppata (almeno così si è sempre ritenuto) nel ‘79. Altrimenti non si spiega come la nuova proprietà nella nota integrativa al bilancio parli di "acquisto di aree fabbricabili nel comune di Ravenna" che rappresentano una "opportunità per lo sviluppo futuro della società".