Ortazzo – Ortazzino, l’area nel parco del Delta del Po diventa di proprietà pubblica

Ravenna, 3 aprile 2025 – L’appuntamento è alle 9,30 davanti ai cancelli dell’area, in via delle Cave. Un risultato lungamente atteso per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’Emilia-Romagna: l’area di Ortazzo-Ortazzino, uno dei siti a maggiore biodiversità del litorale emiliano-romagnolo, entra ufficialmente a far parte del patrimonio pubblico.

Ortazzo-Ortazzino, daini nella pineta di Lido di Classe

Ad aprire i cancelli sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, accompagnato dall’assessora regionale alla Tutela e valorizzazione della biodiversità, Gessica Allegni, un rappresentante dell'amministrazione comunale di Ravenna, la presidente del Parco del Delta del Po, Aida Morelli, e del direttore del Parco, Massimiliano Costa.

L’acquisizione dell’area è frutto di un accordo extra-giudiziale fra la Miura Re spa, precedentemente proprietaria dei 477 ettari di Ortazzo-Ortazzino, e il Parco Delta del Po. Le trattative fra la Miura Re spa e il Parco si sono aperte qualche mese dopo l’avvio della causa civile ad opera del Parco finalizzata a vedersi riconosciuto l’esercizio dell’asserito diritto di riscatto su quell’area; una pretesa fondata sul fatto che, per il Parco, l’originaria proprietà, la società romana Immobiliare Lido di Classe, quando nel 2022 vendette alla Real Estate Italy non aveva ottemperato a tutti i passaggi previsti per mettere in grado il Parco stesso di esercitare il previsto diritto di prelazione all’acquisto.

Pretesa questa contestata dalla società proprietaria e da ciò all’inizio del 2024 prese avvio il contenzioso civile. Con la conseguente apertura della procedura di mediazione e, soprattutto, con l’avvio di contatti concreti fra le parti considerando che da una parte era interesse prioritario della proprietà ‘disfarsi’ di quell’area improduttiva di reddito e dall’altra era interesse del Parco acquisirne la proprietà come da tempo auspicato dagli enti pubblici collegati (Comune e Regione).