Ortazzo, riecco le strade nella zona C: "Area percorribile dai visitatori"

Dopo mezzo secolo il manto d’asfalto è intatto; da allora, il 1975, è stato ricoperto da uno spesso strato di foglie trasformatesi in uno compatto terriccio. Che ora è stato rimosso, dalla superficie del reticolo di strade che proprio 50 anni fa vennero costruite e asfaltate dalla società romana ‘Immobiliare Lido di Classe’ come avvio della (scellerata) lottizzazione che avrebbe fatto diventare l’Ortazzo e l’Ortazzino un centro turistico con due milioni e 600mila metri cubi di appartamenti e un porto che ancor prima di essere modellato fu chiamato ‘Gaio’.

Oltre a riportare in luce le strade, il nuovo proprietario della zona C dell’Ortazzo, un’area a tutela ambientale sulla quale sono possibili, lo vedremo, limitati interventi, è anche intervenuto per ripristinare la percorribilità degli stradelli interni dove spesso la vegetazione prende il sopravvento. Lavori, questi di ripristino della percorribilità dei luoghi, pienamente legittimi se non fosse altro anche ai fini di interventi di emergenza.

L’area C, di 70 ettari, a fine 2024 è passata di proprietà dalla società Miura Re spa all’imprenditore turistico ravennate Giorgio Valentini il quale peraltro da anni ha condotto la manutenzione dei luoghi, focalizzandosi però sullo sfalcio dell’erba (che per normativa regionale relativa ai siti di Natura 2000 è possibile dal 16 luglio al 14 marzo per salvaguardare fra l’altro la maturazione e la caduta dei semi e la riproduzione continua). All’interno dell’area possono essere anche rimosse le piante alloctone, come le tuje che vennero messe a dimora 50 anni fa ed essere sostituite con piante autoctone, vale a dire ‘nostrane’.

La presenza di mezzi meccanici all’opera all’interno dell’area, ai margini di via Pergami, nei giorni scorsi aveva suscitato un certo allarme sul fronte naturalistico soprattutto in relazione a supposizioni varie sulle motivazioni dei lavori e sulla destinazione d’uso dell’area. A chiarire questi aspetti provvede il direttore del Parco del Delta del Po, Massimiliano Costa: "Il piano territoriale del Parco per la zona C dell’Ortazzo permette l’utilizzo di quei viali, abbandonati da anni, anche per fini turistici e per lo svolgimento di attività del tempo libero che non arrechino alcun disturbo agli elementi naturali presenti e con l’esclusione di mezzi a motore. In sintesi possono essere utilizzati per passeggiate in bicicletta, a piedi, a cavallo".

D’altronde l’area C è utilizzata da anni, in accordo con la risalente proprietà, per i percorsi a cavallo per i clienti del vicino maneggio di Valentini. "È da trent’anni che mi occupo della manutenzione dell’area e ho colto l’occasione per acquistarla per timore che in futuro altri proprietari mi potessero precludere ogni accesso" ha spiegato recentemente l’imprenditore.

All’indomani dell’acquisto, Valentini ha avuto un primo incontro col direttore del Parco, un gesto che è stato molto apprezzato, per avviare da subito rapporti di ‘buon vicinato’ in considerazione del fatto che non dovrebbe essere molto lontano il passaggio della proprietà delle zone A e B dell’Ortazzo dalla Miura Re spa al Parco. Come si sa è in corso una trattativa privata sul prezzo, a margine dell’azione civile avviata ormai un anno fa dal Parco per vedersi riconosciuto dal tribunale il diritto di riscatto e che è ora ferma. Una volta raggiunto l’accordo, i contatti fra il neo proprietario della zona C e il Parco dovranno essere comprensibilmente ripresi in relazione alla maggior tutela che scatterà una volta conclusa la procedura, in corso da tempo, di trasformare quell’area da C a B.