Orti, il gestore rinuncia Il centro sociale Le Rose: "Non ci sono le premesse"

Il centro sociale Le Rose di via Sant’Alberto rinuncia a gestire gli orti comunali di via Chiavica Romea. E lo fa con una lettera inviata nei giorni scorsi al sindaco Michele de Pascale, all’assessora Federica Moschini e al dirigente Francesco Di Scianni. La decisione è una conseguenza del nuovo regolamento degli orti approvato dal consiglio comunale a maggio di quest’anno. In particolare del passaggio che non rende più obbligatorio per gli ortisti tesserarsi presso il gestore. Rimane sempre obbligatoria l’assicurazione che, secondo le nuove norme, si può stipulare autonomamente senza passare dal gestore. A quest’ultimo rimane, però, il compito di controllare che le polizze siano state effettivamente stipulare. "In questo modo – spiega Idio Antonelli, presidente del comitato di gestione del centro sociale Le Rose – gli ortisti possono gestirsi autonomamente, senza alcuna disciplina di rapporto con il gestore e le regole che vengono definite attraverso l’assemblea degli associati. È un’apertura a un sistema ‘fai da te’ ben lontana dal patto sociale fondamentale per il volontariato organizzato, oltre al fatto che complica il compito di controllo del gestore che deve trasformarsi in ‘poliziotto’ per verificare che tutti abbiano la copertura assicurativa". Con questi presupposti, sottolinea il comitato di gestione del centro sociale, vengono meno "i principi fondanti del nostro ruolo, e cioè l’associazionismo, la solidarietà, il volontariato organizzato, la partecipazione democratica alla valorizzazione e alla gestione dei beni che appartengono alla comunità".

Gli ortisti che fanno capo alla zona di via Chiavica Romea sono poco più di cento. Il centro sociale Le Rose ha gestito l’area per oltre 15 anni, poi era subentrato un altro gestore che ha però rinunciato. "Nella nostra assemblea dell’agosto 2022 – prosegue Antonelli – gli ortisti ci chiesero di riprendere la gestione e abbiamo dato la nostra disponibilità. La giunta però ritenne opportuno aspettare l’approvazione del nuovo regolamento, e così è stato. All’Amministrazione va riconosciuto di aver sempre dato sostegno alle attività che possono portare beneficio alle fasce sociali più anziane ma a queste condizioni per noi non è possibile assumere il ruolo di gestione. E ci scusiamo per gli ortisti che nell’assemblea del 2022 avevano dato la loro adesione. Il mio timore è che questa apertura al ‘fai da te’ possa estendersi in futuro anche ad altri contesti".

Annamaria Corrado