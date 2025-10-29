Orti non solo per anziani, ecco le nuove regole

Terra fertile e acqua, un po’ di sole e tante cure, sono gli ingredienti migliori per la coltivazione degli ortaggi. In particolare, i pensionati possono avere un riquadro di terreno di circa 7 metri per 7 ciascuno, i cosiddetti orti per gli anziani che vari comuni del territorio, tra i quali quello di Lugo, mettono a disposizione da anni. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato presentato in aula e votato il nuovo regolamento per l’affidamento degli orti cittadini che modifica in alcune parti quello vigente fino ad ora. La prima grande novità riguarda chi potrà fare domanda per avere un orto in gestione: fino adesso solo i pensionati potranno avere un appezzamento di terra, da ora chiunque lo voglia e non sia già in possesso di un terreno agricolo. "Rimane la priorità per i pensionati – spiega l’assessore alle Politiche ambientali, Mauro Marchiani – che potranno avere in gestione un loro orto per cinque anni, rinnovabili, su richiesta, alla scadenza. Gli orti che rimarranno liberi, saranno così concessi per un anno a chiunque abbia fatto richiesta. Anche in questo caso la concessione è rinnovabile, sempre che l’orto non serva".

Sono circa 150 gli orti a disposizione del Comune di Lugo, ma in questi anni non sono sempre stati dati tutti in affidamento, da qui la decisione dell’amministrazione comunale di aprire a tutti la possibilità di coltivarne uno. Il Comune non richiede alcun affitto, mentre, oltre alla terra, mette a disposizione anche l’acqua per poter innaffiare le piantine. "La nostra priorità è quella che gli appezzamenti vengano affidati il più possibile – spiega l’assessore –, anche perché un terreno non coltivato è più difficile da sistemare una volta assegnato. Nel caso le domande siano molte di più rispetto alla disponibilità, abbiamo a disposizione anche altri terreni da poter trasformare in orti, ma, al momento, vediamo come va". Un altro cambiamento al regolamento riguarda l’età dei pensionati che possono chiedere l’orto: adesso è possibile fare domanda anche per chi riceve già la pensione, ma ha compiuto i 55 anni". Si sta definendo anche un calendario di conferenze e incontri per andare a spiegare vari aspetti dell’orticoltura. "Ne sono stati fatti alcuni a inizio anno – spiega l’assessore – e sono risultati molto apprezzati e anche seguiti. Adesso ne riproporremo altri 4 o 5, sempre gratuiti e aperti a tutti. Ognuno presenterà una tematica ben definita, in maniera che uno possa seguire solo quello che gli interessa di più, senza dover venire sempre a tutti".

Matteo Bondi