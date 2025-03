Orticoltura, incontri al martedì

Una cinquantina di persone, dopo aver partecipato agli incontri propedeutici del 4 e dell’11 marzo, prenderanno parte ai World Café sull’Orticoltura promossi dall’Assessorato ai Servizi ambientali del Comune di Lugo, in collaborazione con la Pro Loco. I World Café sull’Orticoltura saranno nei prossimi cinque martedì, dal 18 marzo all’8 aprile, in due orari alternativi, dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30, nella sala Baracca del Comune di Lugo, in piazza Martiri 1.

Si partirà martedì 18 marzo approfondendo ‘Il terreno: lavorazione, caratteristiche, rinvaso, tipi di terra, concimi e tecniche di coltivazione’.

L’ingresso agli incontri è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario prenotarsi o contattando l’Urp del Comune di Lugo allo 0545 299441 o sulla piattaforma Eventbrite, accedendovi dal sito del Comune di Lugo, dalla sezione ‘Vivere il Comune’ e poi ‘Eventi’ e ‘World Café sull’Orticoltura’.