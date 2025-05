Ospedale all’avanguardia nel nome di Luciana

Un gesto d’amore che si rinnova e che arricchisce l’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo grazie alla donazione di un anonimo benefattore in nome della moglie Luciana. Non è la prima volta e, soprattutto, non sarà l’ultima inaugurazione di nuova strumentazione all’avanguardia che entra ora nella piena disponibilità dei professionisti che operano nel presidio sanitario per la cura della comunità della Bassa Romagna. In particolare ieri sono stati tenuti a battesimo due nuovi investimenti ad alta tecnologia: il rinnovamento degli apparati di risonanza magnetica e l’introduzione di una nuova colonna laparoscopica per il reparto di Chirurgia. L’acquisto delle apparecchiature, per un valore complessivo di 700 mila euro, è stato reso possibile grazie al generoso contributo di un donatore del territorio che, attraverso il Fondo Filantropico Italiano, destina già da mesi risorse all’ente.

Questa nuova donazione si inserisce infatti nel solco dell’impegno già avviato dal Fondo Luciana a favore dell’ospedale di Lugo che, lo scorso dicembre, ha permesso, sempre grazie alla generosità dello stesso benefattore, di dotare l’ente di quattro letti operatori, una lampada scialitica e i relativi accessori per il comparto chirurgico. La nuova risonanza magnetica, completamente rinnovata nella tecnologia e nelle prestazioni, permetterà esami più rapidi, accurati e confortevoli, favorendo una diagnosi precoce e precisa in numerose aree cliniche. Parallelamente, la nuova colonna laparoscopica consente interventi chirurgici mininvasivi di altissima precisione, riducendo i tempi di degenza e le complicanze post-operatorie e promuovendo una ripresa più rapida dei pazienti. "Si tratta di un gesto d’amore e di grande fiducia verso la comunità e la sanità pubblica – hanno ricordato i vari dirigenti e professionisti dell’Ausl Romagna, sindaci e presidenti dell’Unione e della Provincia, che sono intervenuti all’inaugurazione –, di cui dobbiamo prenderci cura al massimo delle nostre capacità per rendere merito a questo importante investimento".

Il Fondo Luciana è stato istituito nel 2024 presso il Fondo Filantropico Italiano per volontà di un benefattore locale, con l’obiettivo di sostenere nel tempo lo sviluppo della sanità pubblica del territorio lughese. Nato per ricordare una persona cara, il Fondo finanzia interventi concreti a favore dell’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo, contribuendo al potenziamento delle tecnologie e alla qualità dell’assistenza sanitaria. "Oggi per noi poter inaugurare ufficialmente l’aggiornamento della risonanza magnetica è una cosa che ci onora e che eleva tutta la nostra struttura – ha ricordato il direttore dell’ospedale, Paolo Tarlazzi –. Ringrazio Arteryx per la colonna endoscopica e Philips per quanto riguarda l’aggiornamento della risonanza magnetica. Un ringraziamento enorme va nei confronti del donatore anonimo che, in memoria della moglie scomparsa, ha fatto un lascito che ha dell’incredibile. Due milioni di euro nei confronti di una struttura è una donazione che a mia conoscenza ha pochi eguali".

Matteo Bondi