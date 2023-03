Ospedale, ci aspettiamo risposte più concrete dalla direzione

Leggere l’intervista al direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, lascia veramente amareggiati, come si dice oltre il danno la beffa. Non basta essere quasi tutti i giorni sulla stampa con denunce di malasanità relative al pronto soccorso e attese lunghissime per visite e diagnostica, per avere un quadro aggiornato del nostro ospedale?? Quindi significa che per lui va tutto bene? O forse pensava fosse una percezione di pochi? Chi purtroppo ha necessità di assistenza a chi si deve rivolgere quando abbiamo i medici di base che lavorano due ore al giorno se va bene, che rispondono al telefono entro 48 ore una guardia medica che il più delle volte ti consiglia di recarti al Pronto Soccorso?

Le meravigliose e decantate Case della Salute a cosa servono se dentro non ci sta nulla? Continuate a ripetere di non andare al pronto soccorso per cose secondarie: bene per favore fate per noi popolino un bel vedemecum con descrizione patologia e competenza, così da toglierci ogni dubbio! La situazione del nostro pronto soccorso è in sofferenza ormai da un decennio e a parte parole, non è mai stato fatto nulla di nulla. La vera grande emergenza della nostra città è la sanità e mi spiace che tanti questa sia solo una "percezione". Comunque visto che noi cittadini non abbiamo nessuno strumento per farci ascoltare, invito tutti ad ascoltare, o andare in municipio martedì prossimo 7 marzo quando nel prossimo consiglio comunale si discuterà, alla presenza del direttore generale e speriamo del sindaco, della situazione sanitaria territoriale.

G.P.