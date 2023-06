Ospedale di comunità a Russi, al via i lavori Cantiere aperto domani al primo piano La struttura sarà operativa nel 2026

Partiranno lunedì i lavori complementari all’intervento di prevenzione incendi a Russi. Il primo piano della Casa della Comunità (Casa della Salute) verrà trasformato in Ospedale di Comunità. Per la sua realizzazione sono stati ottenuti fondi Pnrr per 1 milione di euro. Il cronoprogramma prevede che la struttura sia operativa nel 2026. Tale intervento, di valore strategico, è funzionale alla valorizzazione della Rete delle Cure Intermedie. L’Ospedale di Comunità avrà un ruolo interdistrettuale, funzionale al servizio delle esigenze di cura dei cittadini russiani e non solo. L’investimento risponde alla necessità di assicurare alla popolazione anziana o più in generale non autosufficiente, l’ampliamento della rete delle ’Cure Intermedie’: costituisce infatti l’anello di congiunzione tra la degenza ospedaliera e le strutture aventi caratteri di residenzialità permanente (Cra, Casa famiglia e via dicendo). Domani partiranno come detto i lavori complementari all’intervento di prevenzione incendi.

La prima parte dell’intervento verrà completata entro il 15 luglio di quest’anno, dunque tra meno di un mese. La seconda parte, che interesserà soprattutto la parte più antica dell’edificio, inizierà dopo il 17 luglio per

essere ultimata entro il 5 di agosto. Il progetto è finalizzato a realizzare una salda integrazione tra la rete ospedaliera da una parte e la rete dei servizi sociosanitari e sanitari dall’altra, al fine di garantire un’assistenza completa della persona.