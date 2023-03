Ospedale Infermi: i volontari Ior al fianco dei pazienti di Oncologia

"Vicino a chi soffre, insieme a chi cura": il motto che l’Istituto Oncologico Romagnolo ha scelto per parlare della propria mission riassume un’attività quotidiana fatta di iniziative di raccolta fondi a sostegno della ricerca e dell’acquisto di nuovi macchinari per gli ospedali del territorio, di servizi gratuiti che rendano il percorso di cura del paziente che lotta contro il cancro e dei suoi famigliari il più agevole possibile. Il 14 marzo le porte dell’Oncologia dell’Ospedale “degli Infermi” di Faenza si sono spalancate nuovamente ai volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo, che torneranno ad essere quella compagnia, quell’orecchio amico, se vogliamo anche quella guida e quell’esempio positivo dettato dall’esperienza di chi da un certo percorso di cura ci è passato in precedenza e l’ha portato a termine con successo, che rappresentavano già prima di quel fatidico febbraio 2020 con la pandemia.