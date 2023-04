Ospedale, interventi per 2,8 milioni di euro

Novità al presidio sanitario e al punto di primo intervento dell’ospedale ‘San Giorgio’ di Cervia. Per quanto riguarda il presidio sanitario sono in arrivo interventi progettati finanziati dal Pnrr. Dopo la sospensione delle attività dovuta alla pandemia, nel 2022 sono stati avviati importanti progetti di investimento, i cui lavori inizieranno nei prossimi mesi per concludersi entro il 2025. L’investimento complessivo supera i 2,8 milioni: si inizia con la ristrutturazione del Centro Dialisi e dell’area ambulatoriale dedicata alla medicina riabilitativa. Nel Centro Dialisi, al piano primo, saranno ammodernate le tecnologie per il trattamento clinico, verrà riorganizzato il servizio individuando un’area dedicata per i trattamenti dialitici in favore dei pazienti che soggiornano stagionalmente a Cervia e più in generale nel territorio dell’Ausl Romagna.

Il Centro aumenterà la propria disponibilità: da 6 posti dialisi a 9. Nell’area dedicata alla medicina riabilitativa saranno riqualificati gli spazi. Saranno poi riorganizzati gli spazi ambulatoriali di neuropsichiatria infantile, del consultorio famigliare, di cure primarie e ambulatori specialistici recuperando gli spazi ex odontoiatria ed ex ambulatori chirurgici. In calendario anche l’adeguamento antincendio, mentre nel cortile interno è in fase di sviluppo progettuale un intervento di riqualificazione e riordino dei sottoservizi finalizzato alla restituzione per i cittadini di Cervia della fruibilità del giardino, anche in considerazione della collocazione al piano terra della pediatria di comunità e della possibilità di aprire questo spazio ai bambini da loro assistiti. Per quanto riguarda il punto di primo intervento, già dal 1° settembre 2021 l’attività è garantita dalla presenza h24 del medico di continuità assistenziale o del Medico di Medicina Generale che opera in collaborazione con l’infermiere esperto proveniente dal Pronto Soccorso ospedaliero.

Tale assetto viene potenziato nei mesi estivi, in relazione all’afflusso dei turisti, con una seconda unità medica, il rinforzo del personale infermieristico e del 118 nonché del servizio di radiologia. Il punto di primo intervento territoriale di Cervia, infatti, è esperienza pilota per la gestione dei codici a bassa complessità, avviata dall’Ausl Romagna che ora ha attivato anche la nuova applicazione ‘App Pronto Soccorso Romagna’. La nuova applicazione permetterà al cittadino di avere informazioni e monitorare il grado di affollamento e i tempi medi di attesa dei 7 servizi di Pronto Soccorso della Romagna (Ravenna, Faenza, Lugo, Cesena, Forlì, Rimini e Riccione). All’apertura dell’App vengono automaticamente visualizzate le informazioni relative al Pronto Soccorso più vicino ed è possibile scorrere lateralmente la schermata per visualizzare i dati relativi alle altre sedi di pronto soccorso. L’applicazione è scaricabile gratuitamente su Android e a breve anche su IOS.

Ilaria Bedeschi