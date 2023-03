Ospedale, "ripristinati i posti letto"

Radiografie e consulto specialistico con la ricetta del medico di base. Così per la piccola traumatologia anche all’ospedale di Faenza, dal primo gennaio scorso, è la ricetta urgente del medico di famiglia a consentire l’accesso senza prenotazione in diagnostica e successivamente il consulto del medico specialista. Le modalità di presa in carico del paziente d’altronde sono da tempo oggetto di un cambio di paradigma finalizzato a erogare più velocemente le prestazioni, fornire risposte mirate all’utenza e sgravare così il Pronto soccorso da specifiche tipologie di accesso: venerdì scorso a Faenza ha registrato 130 accessi. Ecco perchè "l’impegno dell’azienda è mirato a erogare le prestazioni, rispondendo velocemente, non solo in Pronto soccorso ma anche attraverso le altre possibilità di accesso" spiega il direttore dell’ospedale Davide Tellarini. Non è un caso infatti che l’accesso diretto alle prestazioni oltre all’ortopedia, riguardi anche dermatologia, otorinolaringoiatria e cardiologia. E per lo stesso motivo, come annunciato nella commissione consiliare sanità tenutasi lunedì in comune, dal prossimo 1 aprile anche all’interno dello stesso Pronto soccorso è previsto un percorso ortopedico dedicato sulla base della sintomatologia del paziente. Tale organizzazione interna, chiamata ‘fast-track ortopedico’, prevede percorsi facilitati per la presa in carico del paziente. Non molto diversa dal...