Ospedale, strade, piazze: "Intitoliamoli alle donne"

L’ospedale, la ludoteca, ma anche aree verdi, piazzette, impianti sportivi, per arrivare a quello che un giorno diventerà forse l’ex palazzo delle Esposizioni. Sono molti i luoghi della città ancora privi di un’intitolazione e che presto potrebbero essere identificati con il nome di cittadini illustri, o meglio di cittadine. Con un ordine del giorno a firma del Pd il consiglio comunale chiederà infatti a breve alla giunta di indirizzare la commissione toponomastica affinché prenda in considerazione l’intitolazione di luoghi pubblici a cittadine di genere femminile, come in passato è accaduto raramente, o per meglio dire quasi mai. Le strade e le piazze intitolate a donne sono infatti talmente poche da essere facilmente elencabili: nello stradario trovano infatti posto solo le pittrici Gianna Boschi e Maddalena Venturi, l’avvocata Amalia Fleischer, la docente Rosa Casadio, l’industriale Caterina Folli e la condottiera cinquecentesca Diamante Torelli. Queste ultime due sono le sole faentine cui sia intitolata una via del centro storico, fatta eccezione per alcune sante e monache. In passato per questa situazione sono arrivate svariate segnalazioni all’assessorato alle Pari opportunità o alla commissione toponomastica. A quest’ultima il consiglio comunale chiederà innanzitutto di mappare la città "alla ricerca di quei luoghi che ancora non hanno un nome: si tratta ad esempio di ‘larghi’ fra una via e l’altra, strutture educative, aree verdi, impianti sportivi, ma in alcuni casi anche di interi palazzi, come appunto l’ospedale. Una volta ottenuta quella mappa si provvederà a dare un nome a quei luoghi: e sarà probabilmente il nome di cittadine illustri del passato".

"Alcuni uomini potranno pensare che sia un argomento irrilevante – fa notare l’assessora alle Pari opportunità Simona Sangiorgi – ma come donna vi assicuro che è un tema enorme. Pensate solo a quanta storia scorre quando si cammina in una piazza dedicata a Pietro Nenni. È come entrare dentro l’Assemblea costituente". L’esigenza di nuove strade dedicate alle donne che hanno fatto la storia già in passato fu derubricata da alcuni a boutade o a manifestazione del pensiero cosiddetto ‘woke’. "Rassicuriamo chi è pronto a protestare dicendo che ci sono temi più rilevanti – mette le mani avanti la capogruppo del Pd Giulia Bassani –. Tutti sappiamo quali siano oggi le priorità di Faenza, la ricostruzione in primis, e di quella continueranno a dedicarsi le commissioni consiliari e gli assessorati relativi a Territorio, Ambiente e Sociale. La commissione toponomastica esiste esclusivamente per la toponomastica". Sul tavolo di quest’ultima potrebbero poi arrivare anche questioni più delicate, quali l’intitolazione di vie e piazze a personaggi su cui la storia, complice il mutare delle sensibilità femministe, ha fatto calare delle ombre.

Filippo Donati