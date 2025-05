Ospiti della biblioteca Classense: "Una magnifica istituzione"

Il 10 dicembre scorso siamo stati ospiti della biblioteca Classense di Ravenna per incontrare Alfonso Cuccurullo, esperto di narrazione e letteratura. Ci immaginavamo un signore in giacca e cravatta dall’aspetto austero ma era vestito in modo informale come noi e ci ha raccontato che, alla nostra stessa età, i libri non gli piacevano proprio! Questa storia cominciava a farsi interessante. Unica eccezione erano i fumetti.

Alfonso, come nelle favole, incontra una bibliotecaria che riesce ad incuriosirlo perché finge di non sentirlo nel momento in cui le chiede l’ennesimo “Asterix” in prestito. In quel preciso istante lei sta leggendo ad alta voce e di proposito un libro che cattura la sua attenzione, attenzione che riserverà d’ora in poi a questo fantastico mondo dal quale non uscirà più.

La sua voce, opportunamente modificata, e la sua mimica ci hanno regalato momenti intensi che ci hanno fatto apprezzare alcuni libri in particolare come la storia di quel ragazzo che voleva vivere in eterno, oppure quella dello yeti addormentato che sognava ad occhi aperti ma anche il dizionario delle fobie. Abbiamo scoperto che ci sono persone ad avere paura delle scale, di tornare a casa o del colore bianco. Davvero incredibile!

Beh! Questa è solo una delle numerose opportunità che le bibliotecarie della Classense, Federica e Silvia ci hanno offerto. A metà novembre, infatti, ci hanno presentato e lasciato in prestito molti volumi e, poco tempo fa, hanno organizzato l’intervento in classe di uno scienziato. Sì, proprio così, avete capito bene. Il 17 marzo abbiamo ospitato Lorenzo Monaco che ha scritto una sessantina di libri ed è coautore di: “Esperimenti con frutta, verdura e altre delizie”, un libricino che, a prima vista, sembra essere per piccoli lettori ma che in realtà ci ha riservato molte sorprese.

Lorenzo ci ha proposto esperimenti con uva, patate, mela e anidride carbonica. Ha sollecitato la nostra curiosità con qualche indovinello ma l’esperimento che ci ha colpito di più è stato quello realizzato con le patate perché con due tubi cavi di PVC, del nastro adesivo e una patata, abbiamo visto come funziona la cosidetta Legge di Boyle: diminuendo il volume di un gas, aumenta la sua pressione. Per noi vedere quel tappo di patata volare in giardino è stato divertentissimo.

Classe 1^ E, scuola media ‘Dante Alighieri’ di Lido Adriano Prof Paola Fabbri