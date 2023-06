Osservanza, riaperta un’altra ala del cimitero

A oltre quaranta giorni dalla disastrosa è stata riaperta ieri un’altra fetta del cimitero dell’Osservanza. E’ il terzo step dei lavori di ripristino delle aree invase dalle acque e dal fango del fiume Lamone che per alcune centinaia di metri scorre proprio sul retro e a fianco del perimetro del cimitero. In particolare adesso sono accessibili al pubblico le seguenti aree: viale Novizi II, Chiostro Cisterna e viale Camera Mortuaria. La prima apertura, nell’ala sinistra dell’emiciclo, era avvenuta il 12 giugno e ha riguardato il Chiostro della Chiesa, il Chiostro Manfredi e Campo Angeli, mentre sette giorni fa la seconda apertura aveva reso accessibili il Chiostro Novizi I, il Chiostro Badia, il Campo Ossari e il Badia II fino all’altezza del Campo degli Inglesi e contemporaneamente era diventato accessibile anche tutto l’emiciclo porticato con i tre ingressi, compreso quello agli uffici, un’area, è il caso di ricordare, che la notte fra il 15 e il 16 maggio fu raggiunta da un metro di acqua. Anche l’ala di destra in cui sono sepolti illustri faentini nel settore della letteratura e dell’arte è riaperta. Resta invece interdetta la chiesa.

Sostanzialmente con l’ultima riapertura è stata resa accessibile oltre metà dell’intera area cimiteriale da cui in questi quaranta giorni sono state rimosse con ruspe e auto-spurghi tonnellate di acqua e fango. Nelle aree verdi a lato dei vialetti, l’erba è ricresciuta, le piante non mostrano sofferenze, insomma i segni della devastazione di quaranta giorni fa sono scomparsi. I lavori di ripristino organizzati da Azimut stanno procedendo in modo veloce anche perché nelle aree interessate non sono stati riscontrati danni alle strutture. Diverso il discorso nell’area più a ridosso del fiume. Tutta l’area est adiacente al distrutto muro perimetrale confinante con la strada di servizio (sulla sinistra dell’emiciclo) è inaccessibile per motivi di sicurezza mentre i lavori di ricostruzione devono ancora iniziare.

La distruzione del muro fu dovuta alla seconda rotta del fiume (la prima era avvenuta all’altezza del vicino quartiere Orto Bertoni) che qui scorre a dieci metri e che ancora non è stata chiusa. Inaccessibile infine è l’area cimiteriale verso sud-est, occupata sia da loculi sia da tombe in campo aperto. Soprattutto qui è in corso ancora l’opera di rimozione dal cospicuo stato di argilla secca da cui spuntano frammenti di lapidi e croci. Un lavoro lungo in quanto deve per lo più essere svolto manualmente con picconi e badili. Pur a fronte di un ripristino estremamente accurato, Azimut, in una nota, raccomanda comunque al pubblico di prestare "grande attenzione" durante le visite.

c.r.