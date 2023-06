Osservazione stelle rinviata al 29 giugno

Si sarebbe dovuta tenere questa sera al ‘Giardino di Lorenzo’ situato a Fusignano al civico 51 di via dei Martiri, ma a causa delle previsioni meteo che non escludono pioggia, gli organizzatori hanno deciso di rinviarla a giovedì 29 giugno. Stiamo parlando della serata dedicata all’astronomia e rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 ai 10 anni, organizzata nell’ambito della Città dei ragazzi di Fusignano. Il programma resta tuttavia invariato: a partire dalle 21.15 del 29 giugno, un gruppo di giovani dottori e ricercatori del Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Bologna chiacchiereranno con i bambini sullo spazio, le galassie, i pianeti e insegneranno a osservare il cielo al telescopio. La serata, a ingresso libero e gratuito, è organizzata dalla biblioteca comunale ‘Carlo Piancastelli’ di Fusignano. Si consiglia di portare una torcia e una coperta. Per maggiori informazioni contattare la biblioteca allo 0545 955675 durante gli orari di apertura.

Lu.Sca.