Ossigeno dalla Camera di commercio Caro energia, fondi per le imprese

Sostenere le micro e piccole imprese che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, dovuti anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19. Questo l’obiettivo della Camera di commercio di Ravenna che, in collaborazione con le associazioni di categoria, metterà a disposizione degli imprenditori contributi a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione, in particolare, di beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento energetico e l’inserimento in azienda di un energy manager, che verificherà i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.

Ammontano a 400 mila euro le risorse stanziate, che consentiranno alle imprese di richiedere, a partire dal 6 marzo, un contributo a fondo perduto per interventi per l’efficienza e il risparmio energetico, interventi volti ad inserire la figura dell’Energy manager in azienda, spese per formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy.

"In un momento così delicato e complesso come quello attuale è stato fatto uno grande sforzo per poter garantire il massimo investimento possibile per lo sviluppo del territorio e delle sue imprese", spiega Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio: "È stata individuata, d’intesa con l’Ente camerale ferrarese ed i tavoli provinciali dell’imprenditoria, la lotta al caro energia quale priorità assoluta per il 2023".