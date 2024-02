"Ostacoli alle perizie, difficile chiedere rimborsi"

Un cinema ‘Sarti’ stracolmo ha accolto ieri pomeriggio l’incontro fra la struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione e i comitati riuniti degli alluvionati. Faentini, ravennati, lughesi e bolognesi che da mesi combattono contro il lascito degli allagamenti e sui quali è calato il gelo quando è stato chiesto quanti fossero i cittadini che avevano già in mano la perizia per i danni causati dall’alluvione: meno di una decina le mani che si sono alzate. "È proprio questo il nodo della questione – è entrato nel dettaglio il colonnello Carlo La Torre, responsabile per la ricostruzione privata – perché ci arrivano così poche domande?". Il problema – hanno protestato gli alluvionati – è che non si trovano esperti disponibili a sottoscrivere le perizie; una di loro, geometra, ha spiegato di avere sulla scrivania 58 procedimenti: "Il problema maggiore è l’accesso agli atti per verificare lo stato legittimo, i tempi di risposta dei Comuni si sono allungati. Non sappiamo, inoltre, ancora quanto costi una perizia: talvolta non c’è accordo immediato fra il professionista e il cliente". C’è però dell’altro, come ha fatto notare un alluvionato: "Alcuni periti chiedono parcelle dall’importo cinque volte superiore al contributo massimo riconosciuto loro dalle ordinanze". Ma una rappresentante dell’ordine degli architetti ha detto: "Troppe perizie si rivelano casi particolari non contemplati dalle ordinanze. Respingo le accuse di scarsa professionalità: il tema delle parcelle è legittimo". A quel punto però è stata la struttura commissariale a fare un’obiezione: "I rappresentati dei periti erano ai tavoli di redazione delle ordinanze – ha puntualizzato il tenente colonnello Vincenzo Martella, responsabile della comunicazione nella struttura commissaria – ora perché i periti scappano?".

Il confronto è stato vivace, a tratti infiammato. "Sapevamo che le ordinanze non avrebbero coperto l’intera gamma delle casistiche – ha proseguito Martella –. Integrarle è il nostro obiettivo. Nessuno rimarrà escluso, ve lo promettiamo". Il colonnello La Torre ha elencato alcuni temi su cui la struttura ha provveduto ad aggiornare le ordinanze: la tanto temuta ‘white list’ è stata ad esempio limitata alle grandi aziende, mentre per i condomini non serve più l’unanimità di tutti i residenti. Ma i passaggi burocratici più attesi sono stati quelli riguardanti il credito d’imposta: "Stiamo aspettando le convenzioni che l’Abi dovrà sottoscrivere, l’una con gli istituti bancari e l’altra con la Cassa depositi e prestiti – ha spiegato il tenente colonnello De Nicolò –. Serviranno per rendere possibile la cessione del credito. La procedura legata alla piattaforma Sfinge si conclude infatti con l’emissione di un decreto che il cittadino deve portare alla sua banca: questa apre un conto corrente tecnico nel quale confluiranno le erogazioni dalla Cassa depositi e prestiti. Il cittadino cede così il credito d’imposta alla banca, la quale provvedere a detrarre la cifra dalle imposte che normalmente paga allo Stato. Per chi ha già completato gli interventi negli immobili siamo prevedendo la possibilità di allegare la fattura e lo stato di avanzamento dei lavori".

Filippo Donati