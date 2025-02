Ostaggio della burocrazia: "Il chiosco cade a pezzi, ma non posso cambiarlo"

Vorrebbe sostituire il suo chiosco da edicolante perché cade a pezzi, ma non ci riesce. Mattia Celetti da dodici anni gestisce l’edicola di piazzetta Anna Magnani, in Borgo San Rocco. È contento del suo lavoro e anche del quartiere, a cui è affezionato, i clienti non mancano, ma c’è un problema. La struttura che ospita l’edicola, essendo in centro storico, deve avere determinate caratteristiche e, soprattutto, precise misure ed è complicato trovare un chiosco che le rispecchi.

"Questa struttura – spiega Celetti – è in condizioni pessime, i pavimenti sono consumati dalla ruggine, il tetto è danneggiato, le giunture sono vecchie e bisognerebbe cambiare tutto. Sono anni che cerco di risolvere mettendo delle toppe, ma ormai è praticamente impossibile". La questione è semplice: l’edicola si trova in centro storico e, come tale, deve essere obbligatoriamente 18 metri quadrati. Sono le indicazioni della Soprintendenza. Celetti vorrebbe acquistare un chiosco usato, perché comporterebbe una spesa accessibile, ma usati non si trovano. "Ne avrei trovato uno - continua - che attualmente è nella zona di via Trieste, è di un’edicola che ha chiuso, ha le stesse caratteristiche del mio quindi sarebbe perfetto anche per il centro storico, ma è leggermente più grande, è 20 metri quadrati. Tutti quelli usati che ho visto erano ‘sgaffi’, cioè avevano misure che non corrispondevano a quelle richieste, oppure sono molto più piccoli e allora io non avrei sufficiente spazio per lavorare".

Il titolare dell’edicola di Borgo San Rocco ha fatto più volte richiesta al Comune, tramite un geometra, per trovare una soluzione, ma finora non c’è riuscito. È anche andato a Bologna, dove c’è un artigiano, uno dei pochi rimasti, che costruisce ancora i chioschi su misura. "Per una struttura di 18 metri quadrati - racconta - mi sono stati chiesti 60mila euro, una cifra che non mi posso permettere. Le misure richieste all’interno del centro storico non sono quelle standard ed è impossibile trovarne di adatte, a meno di non spendere cifre altissime". Quello che Celetti vorrebbe, è una sorta di deroga, un permesso per poter sostituire la struttura attuale con una che abbia le stesse misure. "Lo spazio c’è - conclude - e questo mi consentirebbe di continuare a lavorare in maniera dignitosa, altrimenti mi toccherà continuare a rimediare volta per volta con soluzioni di fortuna, e non so fino a quando sarà possibile".