Ravenna, controlli all'Ostello Dante: tre abusivi, sigillato lo stabile

Ravenna, 19 ottobre 2023 – Controlli anti degrado, nelle prime ore di questa mattina, da parte della polizia locale di Ravenna. Nell’‘Ostello Dante,’, situato in città in via Nicolodi, è stata accertata la presenza di tre stranieri, di età compresa tra i 25 e i 35 anni.

Al termine delle verifiche, oltre alla denuncia per ‘invasione di edifici o terreni pubblici’, uno dei tre abusivi è risultato irregolare sul territorio italiano ed è stato pertanto indagato a piede libero anche ai sensi della normativa sull’immigrazione.

Grazie al contributo degli uffici tecnici della Provincia, si è poi proceduto, attraverso un intervento di chiusura stabile di tutti i possibili accessi, a mettere in sicurezza l’area ed impedire in futuro ulteriori ingressi abusivi.

l.s.