Ostello in balìa del degrado, occorre recuperarlo

Se la sua preoccupazione maggiore è che nuovamente delle persone si introducano nella struttura di via Nicolodì per bivaccare, la chiusura degli accessi con lastre d’acciaio e cemento armato dovrebbe in qualche modo rassicurarla. La questione centrale rimane però quella del ripristino della struttura, che sembra ancora lontano. Prima della chiusura nel 2017 l’ostello era funzionante, anche se negli ultimi periodi la gestione era stata parecchio difficoltosa. Il problema ora è che l’Aig, l’Associazione italiana alberghi per la gioventù, proprietaria del 20% della struttura è fallita ed è entrata, come più volte è stato scritto, in concordato in continuità presso il tribunale di Roma. Si tratta di una vicenda lunga e ingarbugliata, complicata ulteriormente dal fatto che il restante 80% dell’ostello è di proprietà del Comune e della Provincia.

Qualche anno fa si parlò a lungo della vicenda, in un momento in cui si era sperato che la matassa potesse dipanarsi. Alcuni imprenditori ravennati si erano anche fatti avanti, mostrando interesse per la struttura ricettiva che è di grandi dimensioni e sarebbe perfetta per una città turistica come Ravenna, ovviamente dopo gli interventi opportuni. Invece è tutto fermo e nel frattempo l’edificio si deteriora sempre più, facendo lievitare la cifra che servirà, quando tutto sarà risolto, per ristrutturarlo.