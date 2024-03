Osteria, si è riacceso il velox. Era stato abbattuto a gennaio

Automobilisti, occhio lungo il Dismano. Stanotte infatti è stato riacceso l’autovelox fisso al chilometro 6 + 470 della provinciale 118, a Osteria, con rilevamento della velocità in direzione di Cesena. Com’è noto il rilevatore di velocità era stato abbattuto dagli emuli di Fleximan lo scorso 26 gennaio, il primo di cinque ’vittime’. Il 7 marzo era stato rimesso in piedi, questi giorni sono serviti a testarne l’affidabilità. Test evidentemente superati.

Ricordiamo che il limite di velocità in questo tratto di strada è pari a 70 chilometri orari.

Il Comune rammenta inoltre che il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate. Chiunque superi i limiti massimi di non oltre 10 chilometri orari è soggetto al pagamento di 42 euro (scontato a 29,40 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); non vengono tolti punti dalla patente. Chi supera il limite di oltre 10 chilometri orari ma di non oltre 40 chilometri orari è soggetto al pagamento di 173 euro (scontati a 121,10 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale) e vengono tolti 3 punti dalla patente. Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 chilometri orari ma di non oltre 60 chilometri orari è soggetto al pagamento di 543 euro (non è ammesso il pagamento scontato), vengono tolti 6 punti e sospesa la patente da 1 a 3 mesi. Infine chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 chilometri orari è tenuto al pagamento di 845 euro (non è ammesso il pagamento scontato), gli vengono tolti 10 punti e sospesa la patente da 6 a 12 mesi.