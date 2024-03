Ostetricia, la rinascita parte dall’assistenza

Passa attraverso uno stretto rapporto tra ospedale e territorio il rilancio del percorso di gravidanza e nascita sul territorio ravennate. Un consolidamento fondato sulla multidisciplinarietà delle competenze e sulla rete delle diverse professionalità coinvolte. "Nel 2023 – ha spiegato Federico Marchetti, direttore di Pediatria e del dipartimento Salute donna, infanzia, e adolescenza – a Ravenna sono state 756 le gravidanze seguite attraverso i consultori, 1482 in tutta la provincia. Si è ora creato un forte collegamento tra consultorio e momento della nascita, con un incremento delle gravidanze seguite dai consultori che sono, a livello provinciale, il 62% del totale". Per tutte le donne gravide che fanno richiesta di essere seguite in consultorio, è previsto un triage ostetrico, telefonico e/o in presenza. La donna o la coppia viene accolta, e presa in carico. Significa che viene pianificato tutto il percorso fino al parto con visite, esami e diagnosi prenatali. Gli esami vengono effettuati in ospedale e sono, come le visite, gratuiti. "A Ravenna – ha sottolineato Sara Zagonari, direttrice dei consultori della provincia – ci sono sette consultori e quando inizia il percorso il primo colloquio è con l’ostetrica. A partire dalla seconda metà del 2023 sono state evase tutte le richieste per gli esami necessari durante la gravidanza, sia quelle in arrivo dalle donne seguite dal consultorio che quelle seguite dalla libera professione".

Le prese in carico, ha quindi dichiarato il direttore di Ostetricia e Ginecologia Francesco Catania, continuano anche quando la gravidanza presenta problemi. "L’ambito ospedaliero – ha spiegato – permette un approccio altamente qualificato e multidisciplinare, con il coinvolgimento di altre figure professionali come il neurologo, il diabetologo per fare alcuni esempi".

Il percorso prosegue anche dopo il parto con la presa in carico, direttamente nel punto nascita, da parte dell’ostetrica del consultorio, della puerpera, programmando la prima visita di controllo 7-10 giorni dopo il parto al consultorio dove vengono valutati l’allattamento al seno, il benessere generale, la relazione mamma-bambino e molto altro.  A 24, massimo 72 ore dalla dimissione, inoltre, tutte le puerpere sono contattate telefonicamente. Se si ritiene opportuno viene proposta anche una visita domiciliare.  Successivamente sono offerte e programmate la visita di controllo a 30-40 giorni e a 3-4 mesi o secondo necessità per prevenire e trattare disturbi del pavimento pelvico oltre al sostegno dell’allattamento al seno. Il percorso nascita attivo presso i consultori offre inoltre la possibilità della frequenza gratuita dei corsi di accompagnamento alla nascita.

Alla conferenza di ieri sono intervenuti anche la direttrice dell’Ausl Romagna, Francesca Bravi, Anna Maria Magistà, direttrice di Pediatria di comunità, Adriana Addis, responsabile di Partoanalgesia dell’Ospedale di Ravenna e Cristina Marzari, coordinatrice ostetrica degli ambulatori Gravidanza e Punto nascita Ostetricia e Ginecologia Ravenna e Lugo.

Annamaria Corrado