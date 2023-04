Ottanta anni fa moriva Luigi Guerra Sergente maggiore barbianese

Il 24 aprile 1943, 80 anni fa, cadeva in azione il sergente maggiore Luigi Guerra nel corso di una missione di bombardamento, sugli impianti petroliferi di Haifa in Palestina. Nato a Lugo il 12 maggio del 1916, primo di cinque fratelli, una famiglia di agricoltori composta da oltre 20 persone, Luigi si dimostrò ben presto un ragazzo sveglio e intelligente, tanto da accedere con profitto ad un livello di istruzione, superiore alla media, in un periodo in cui molti si fermavano alla terza elementare. Alla sua grande passione per il volo non fu estranea la conoscenza della contessa Baracca Biancoli, madre di Francesco Baracca e proprietaria del podere sul quale viveva la famiglia Guerra. Così, ancor giovanissimo, mosse i primi passi nel mondo dell’aviazione: ogni domenica prendeva il treno da Lugo per Ravenna e poi la corriera fino al nuovissimo aeroporto La Spreta, dove frequentava il corso di pilotaggio fino a conseguire il brevetto di pilota civile. A vent’anni entrò nella Regia Aeronautica, ottenne il brevetto militare presso la Scuola di volo di Grottaglie e venne assegnato col grado di sergente pilota alla 47esima Squadriglia di osservazione aerea a Vicenza. Dopo un periodo di addestramento ad Aviano, venne trasferito alla 193esima Squadriglia, una delle quattro che formavano il 30esimo Stormo di stanza a Forlì. L’entrata in guerra dell’Italia colse il reparto sull’aeroporto di Sciacca, in Sicilia, da dove iniziò l’attività di guerra con bombardamenti sulle navi inglesi nel mediterraneo, su Malta e sugli aeroporti francesi della Tunisia. Il 7 aprile 1941 il 30esimo Stormo rientrò a Forlì per concedere ai suoi equipaggi un meritato periodo di riposo e per passare su un nuovo tipo di bombardiere, il trimotore Cant. Z 1007 bis. Infine, nel giugno 1942, lo Stormo lasciò la Romagna per raggiungere il lontano Egeo. Schierata a Gadurrà, la 193esima Squadriglia nella quale il Sergente maggiore Luigi Guerra era secondo pilota, affrontava un ciclo operativo logorante e impegnativo quanto oscuro. Le missioni consistevano in lunghe ricognizioni offensive sul mare alla ricerca delle navi nemiche e in bombardamenti su obiettivi militari ed industriali in Egitto, particolarmente nella zona del canale di Suez, sulle raffinerie in Palestina e in Siria. Il 24 aprile del ’43 il velivolo del Sergente maggiore Guerra venne abbattuto, forse sul mare, nel corso di una missione di bombardamento sugli impianti petroliferi di Haifa. Tutto l’equipaggio risultò disperso, compreso il comandante, il capitano Bertozzi di Mercato Saraceno. Alla famiglia non arrivarono che pochi effetti personali raccolti dal Capellano militare e nessun’altra notizia.

Daniele Filippi