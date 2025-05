Ottant’anni di scavi alla Villa Romana

Alle 17.30 di oggi sarà presentato al Museo nazionale di Ravenna il volume ‘Ricomporre la memoria. Ottant’anni di scavi nella villa romana di Russi: le terme e i pozzi’ a cura di Chiara Guarnieri e Giovanna Montevecchi.

Un’indagine mirata svolta pochi anni fa presso la Villa romana di Russi ha permesso, oltre alla messa in sicurezza delle strutture dell’impianto termale, la loro definizione topografica e planimetrica. Alla base del volume vi sono proprio i dati restituiti da quell’intervento, arricchiti dalle informazioni provenienti dai documenti d’archivio e dalle analisi planimetriche e strutturali, nonché da riflessioni su dati di scavi passati e recenti. Il volume, scritto da due archeologhe ben note in ambito ravennate, è perciò uno strumento imprescindibile per apprezzare una delle più rilevanti scoperte archeologiche mai avvenute in Romagna.

Il complesso della villa Romana di Russi, che fu rinvenuto nel 1938 durante i lavori all’interno di una cava di argilla, si contraddistingue per l’eccezionale stato di conservazione delle sue strutture archeologiche, ulteriormente valorizzate dal contesto naturale non antropizzato in cui sono inserite. "Come ho già avuto modo di affermare – dice Andrea Sardo, direttore dei Musei nazionali di Ravenna – unendosi agli altri siti ravennati la Villa romana di Russi ha trovato un’ottima cassa di risonanza. Tanti sono i collegamenti storici, le opportunità di ricerca e di comunicazione che la nostra squadra ha già iniziato a sviluppare. Sono grato alle due studiose per la generosa disponibilità a organizzare la presentazione, che abbiamo dovuto riprogrammare a causa del maltempo dei mesi scorsi".