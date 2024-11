"Ottima soluzione per i mezzi pubblici"

Andrea Babbi pensa che per il trasporto pubblico sia un’ottima soluzione: "Guido tutti i giorni autobus elettrici, non inquinano, sono molto confortevoli e silenziosi e secondo me sono la scelta migliore per la mobilità cittadina. Per quanto riguarda invece l’auto di proprietà penso che nel mio caso non andrebbe incontro alle mie esigenze: abito nel forese e uso più la bicicletta. Le spese da affrontare sono ancora elevate sia per quanto riguarda l’acquisto iniziale sia per il costo dell’energia alle colonnine di ricarica. Se si possiede già un impianto in casa con pannelli fotovoltaici allora si può fare, diversamente penso che ancora non sia conveniente".