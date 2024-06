"Ottime sensazioni per il voto di Lugo e Cervia. Alluvione, quanti errori"

Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: nel weekend primo banco di prova per voi.

"Le sensazioni sono buone, riuscire a mantenere i voti delle Politiche sarebbe un successo, anche perché non è mai accaduto che il primo partito di Governo conservasse lo stesso numero di consensi. Ma è un risultato alla nostra portata".

Quanto teme l’astensionismo?

"È un problema, le Europee in Italia storicamente sono meno sentite e ritenute elezioni di seconda importanza, ed è un errore".

Voi del centrodestra non vi presentate a Casola Valsenio e Cotignola: perché?

"Non abbiamo trovato candidati sindaci all’altezza, quindi meglio saltare un giro piuttosto che puntare su persone senza le qualità richieste".

Ma così si rischia il commissariamento dei due paesi: una sconfitta per tutti.

"Non so, a volte è meglio non presentarsi piuttosto che farlo con candidati privi delle caratteristiche giuste".

In quali Comuni contate di avere buone chance?

"A Brisighella, dove già governiamo. Anche a Cervia possiamo avere buone soddisfazioni: lì si sente aria di cambiamento e Mazzolani sta riscuotendo consensi da ambiti diversi dal centrodestra".

In Bassa Romagna?

"Ci sono ottime prospettive per Lugo che ha subìto l’alluvione, ma non determinata dall’esondazione dai fiumi vicini, ma da allagamenti che hanno impiegato ore se non giorni ad arrivare. Ranalli diceva: “Tranquilli, l’acqua non arriva” e il giorno dopo la gente si è svegliata allagata, ciò dimostra la totale incapacità della classe dirigente di governare. Noi proponiamo Francesco Barone, un candidato competente e preparato, si è messo in gioco spinto dall’amore della sua città, appoggiato dal centrodestra e da due liste civiche, per me ha ottime possibilità. Pensiamo di poter avere soddisfazioni al voto anche a Solarolo e Sant’Agata sul Santerno, altri comuni alluvionati".

L’alluvione peserà sul voto, ci sono state molte polemiche.

"Se De Pascale e Ranalli si fossero presi la responsabilità di dire che l’acqua stava arrivando, ci sarebbero stati meno danni danni ai beni mobili a Lugo e Fornace Zarattinii. A Ravenna l’acqua ci ha messo due giorni ad arrivare"

Intanto però di rimborsi per beni mobili non ce n’è traccia.

"Il decreto è stato spostato a dopo le elezioni perché doveva essere discusso in Consiglio dei ministri assieme a quello sui Campi Flegrei, poi rinviato. Si risolverà tutto la prossima settimana"

In autunno ci saranno le Regionali.

"La mia sensazione è che de Pascale non sarà candidato alla Regione, ma se si dimetterà, siamo pronti a sostenere la campagna elettorale a Ravenna e mandare il Centrosinistra a casa".

a.deg.