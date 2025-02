Otto denunciati e tre patenti ritirate

Otto persone denunciate, otto persone trovate con della droga, tra cui tre minorenni e tre patenti ritirate. È il bilancio dei controlli sul territorio effettuati lo scorso weekend dai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima.

Nel corso dei servizi, tre persone sono state denunciate dopo essere state sorprese al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. A tutte e tre sono state ritirate le patenti di guida, come previsto dal codice della strada.

Altre due persone sono state denunciate per essersi rifiutate di sottoporsi all’alcoltest, mentre altre due sono state denunciate per essere state sorprese alla guida dell’auto senza patente.

Per quanto riguarda gli stupefacenti, otto persone, di cui tre minorenni, sono state segnalate alla Prefettura di Ravenna poiché trovate in possesso di cocaina e hashish.

Infine, nella tarda serata di sabato, un uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma, in quanto fermato all’ingresso di un locale del Cervese e trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri.