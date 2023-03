Otto marzo, incontro con le aziende al femminile

Confartigianato della provincia di Ravenna, in occasione della Giornata internazionale della Donna, ha voluto rendere omaggio alle nuove imprese femminili associate nel periodo 20222023. L’iniziativa è stata ideata e promossa da Donne Impresa, il movimento di Confartigianato attivo in tutta Italia per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che, nel nostro Paese, rappresentano uno dei punti di forza del sistema economico. Il movimento, che a livello nazionale dà voce alle istanze e alle potenzialità di oltre 350mila aziende, si occupa di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia, compito difficile in un Paese come l’Italia che, storicamente, investe troppo poco in servizi sociali.

Donne Impresa si batte per affermare una significativa rappresentanza delle donne nelle istituzioni e nelle sedi decisionali, e per costruire un sistema di welfare che permetta alle imprenditrici di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie potenzialità. Al 31 dicembre scorso, le imprese femminili della Provincia di Ravenna sono 8.096 e rappresentano il 21% del totale delle imprese, un dato in linea con quello regionale e solo leggermente al di sotto di quello nazionale (oltre un 1,3 milioni di imprese, pari al 22,1% del totale) ma, in controtendenza positiva, visto che, nella nostra provincia, sono in leggero aumento. Confartigianato Donne Impresa della provincia di Ravenna rappresenta oltre 900 aziende femminili. I Dirigenti e funzionari di Confartigianato, in occasione della festa internazionale della Donna di mercoledì scorso, hanno incontrato 23 imprese femminili tra quelle nate nei vari territori della provincia nel periodo 20222023 e che hanno deciso di aderire all’Associazione.