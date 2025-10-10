Otto mesi d’oro, turismo verso i record del 2019

Turismo in crescita: la Romagna Faentina torna ai livelli record del 2019. Dall’analisi dei dati provvisori, da gennaio ad agosto, pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna emergono risultati che rafforzano la tesi di una ripartenza solida. Nei primi otto mesi del 2025, Faenza ha accolto 42.292 arrivi (+8,8% rispetto al 2024), di cui +8,1% italiani e +10,7% stranieri, mentre i pernottamenti sono stati 121.214, in aumento del +9,8%. Il turismo internazionale segna un balzo: le presenze straniere crescono del +13,9%. Nei Comuni collinari la crescita è ancor più marcata. Brisighella registra +21,5% di arrivi e +27,5% di pernottamenti; Riolo Terme +31,4% arrivi e +7,6% presenze; Casola Valsenio +27% e +35,7%. Complessivamente i quattro Comuni superano i 67.600 arrivi e si avvicinano a 200.000 pernottamenti, con una crescita media sul 2024 superiore al +16%. L’aspetto forse più significativo per gli operatori è la durata media dei soggiorni: in fascia gennaio-agosto è salita da 2,64 giorni del 2019 a 2,94 giorni nel 2025. Nel dettaglio: a Faenza la permanenza media passa da 2,44 a 2,87 giorni; a Brisighella da 2,26 a 2,40; a Riolo Terme +5% rispetto al 2019. Guardando ai mesi centrali dell’estate, emergono alcuni picchi: a Faenza il mese di luglio segna 18.468 pernottamenti, con un +19,4% sul luglio 2024; a Brisighella agosto è il mese top, con 7.445 presenze (+42,8%), mentre Riolo Terme in agosto raggiunge 7.419 pernottamenti (+7,6%). Questi dati locali si inseriscono in un contesto regionale che mostra segnali positivi: nei primi quattro mesi del 2025, in Emilia-Romagna gli arrivi crescono del +2,2% e le presenze del +1,7%, con oltre 6,7 milioni di pernottamenti in totale.

Il contributo degli stranieri è importante, con un +7,6% negli arrivi e presenze discrete. Le strutture extralberghiere, in particolare, evidenziano percentuali di crescita a doppia cifra: +15,9% negli arrivi e +10,3% nelle presenze rispetto al 2024 nel quadrimestre. Va ricordato che i dati attuali sono provvisori, soggetti a revisione annuale da parte della Regione una volta completato il processo di validazione. Tra i Comuni dell’Unione, un’annotazione utile: nel documento di programmazione PIAO 2025 emerge che il rapporto presenze/arrivi (durata media stimata) per Faenza è indicato intorno a 2,95 notti, mentre Brisighella ha un valore stimato di 2,23, Riolo 4,96 (dato che può riflettere strutture termali o stagionalità) e Casola Valsenio 2,77.

Uno degli elementi più rilevanti è l’aumento nella permanenza media: non solo più visitatori, ma visitatori che restano più a lungo. Questo fattore è cruciale per gli operatori turistici, perché se la "rotazione camere" diventa meno serrata, la redditività tende a migliorare.

Il recupero rispetto al 2024 è netto, e il confronto con i dati del 2019 è ormai alla pari, se non migliore sotto alcuni aspetti.