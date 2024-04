Ottobre 1965, quando il porto era dentro la città

Autotreni affiancati alle navi in darsena, gru in azione per scaricare tronchi o sacchi: è l’ottobre del 1965 e ancora (e per altri vent’anni) l’attività portuale si svolgeva in perfetta simbiosi con la città, con via Darsena che si confondeva con la banchina e i binari che attraversavano in diagonale la strada (quanti ciclisti sono volati a terra per quei binari e quante auto sono finite nel Candiano, privo di alcuna protezione!). Nel 1965 furono 2706 le navi attraccate lungo il porto canale con quasi sette milioni di tonnellate di merci sbarcate e oltre due milioni quelle imbarcate.

A cura di Carlo Raggi