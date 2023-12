Ottobre caldo nella città d’arte. L’autunno mite traina il turismo

Le temperature miti, le giornate ancora abbastanza lunghe e calde, gli alberi colorati di rosso. Le gite autunnali fuori porta piacciono sempre di più anche ai turisti che vengono a visitare Ravenna. Del resto, passato il caldo estivo, le città d’arte recuperano attrattività: e così anche a ottobre i visitatori non sono mancati. Anzi: tra i monumenti di Ravenna hanno quasi eguagliato i numeri di settembre.

Lo dicono i dati turistici resi noti dalla Regione, secondo cui la città d’arte a ottobre ha accolto 24.328 visitatori, il 5% in meno del 2022 e il 12,7% in più del 2019. Anche questa differenza nel confronto con gli anni precedenti – il florido 2019 che era andato peggio, il 2022 considerato più sottotono andato meglio – la dice lunga sul fatto che quello delle vacanzine autunnali sia un trend divenuto sempre più popolare negli ultimi anni. A settembre i turisti in città erano stati 26.260: un calo minimo, segno che il mese cuore dell’autunno ha attirato tanti. In ottobre gli italiani sono stati 14.918 (-11,8% sul 2022, -0,1% sul 2019) e gli stranieri 9.410 (+8,4% sul 2022, +41,2% sul 2019). In media i visitatori hanno passato 2 notti a Ravenna: i pernottamenti sono stati in totale 48.168 (-2,8% sul 2022, +21,2% sul 2019) di cui 28.974 per gli italiani (-9,3% sul 2022, +12,3% sul 2019) e 19.194 per gli stranieri (+9% sul 2022, +37,6% sul 2019). Gli americani sono gli stranieri più presenti nella città d’arte: 1.758 gli statunitensi che hanno visitato Ravenna a ottobre.

Gli entusiasmi, come ovvio, si spengono al mare. I turisti sui lidi ravennati sono stati 7.235 (+2,6% sul 2022, +50,4% sul 2019), di cui 5.191 italiani (-9,2% sul 2022, +35,9% sul 2019) e 2.044 stranieri (+52,5% sul 2022, +105,8% sul 2019). I pernottamenti sono stati 31.173 (+30,1% sul 2022, +20,5% sul 2019), con 22.388 notti per gli italiani (+13,2% sul 2022, +8,8% sul 2019) e 8.785 per gli stranieri (+110,2% sul 2022, +65,8% sul 2019). In media i turisti hanno trascorso 4 notti nei nostri lidi.

Passiamo a Cervia, che come numeri totali supera di poco la città d’arte, ma con meno stranieri. I turisti sono stati 26.883 a ottobre: +12,6% sul 2022 e +45,8% sul 2019. Gli italiani sono stati 22.249 (+20,6% sul 2022, +38,5% sul 2019) e gli stranieri 4.634 (-14,6% sul 2022, +94,6% sul 2019). Hanno trascorso 61.897 notti in totale a Cervia, in media 2 a testa (-0,1% sul 2022, +59,3% sul 2019): 37.685 per gli italiani (+10,9% sul 2022, +34,4% sul 2019) e 24.212 stranieri (-13,5% sul 2022, +123,9% sul 2019).

Sara Servadei