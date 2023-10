Ottobre con massime di 33 gradi: "Temperature tipiche di luglio"

Sugli scaffali di alcuni supermercati sono già stati esposti i primi panettoni (a Natale mancano 75 giorni), ma di giorno si indossano ancora t-shirt e pantaloncini. E c’è ancora chi ne approfitta di queste giornate dal sapore estivo per concedersi addirittura un bagno al mare: un’evidente anomalia climatica, come spiega anche il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli.

Cosa sta succedendo?

"Complice il surriscaldamento globale, dalla fine degli anni ‘80 stiamo assistendo a un aumento costante della temperatura, con estati sempre più roventi e siccitose".

Oltre a essere caldissime, le estati si sono anche allungate?

"Certamente. Basti pensare che, ormai da anni, la classica ‘rottura’ di Ferragosto ora si registra in media nella prima decade di settembre".

Inoltre piove sempre meno...

"In effetti, considerando ad esempio l’estate appena trascorsa, sono mancate all’appello quasi la metà delle normali piogge. E anche settembre, mese che dal punto di vista climatologico appartiene (dal giorno 1, ndr) all’autunno, non si discosta dal trend estivo, con il 65% di precipitazioni in meno".

Ha dei precedenti l’ondata di caldo che da giorni ci sta accompagnando?

"Sicuramente le massime si stanno discostando parecchio dai record precedenti, che risalgono all’ottobre 2011. Valori che in alcune località sono stati nettamente battuti. Insomma valori che, da quando esistono le rilevazioni strumentali, non si erano mai registrati".

Qual è la media delle massime in questo periodo?

"Considerando il periodo di riferimento, ossia dal 1991 al 2020, la media si discosta di 11 e in alcuni casi addirittura di 12 gradi. Per intenderci, valori tipici di luglio".

Un’estate a quanto pare infinita…

"La settimana proseguirà all’insegna del bel tempo, anche se fortunatamente le massime subiranno una graduale lieve flessione, attestandosi intorno ai 27-29 gradi, ossia sempre su valori comunque ben al di sopra della media".

Fino a quando continuerà questo caldo anomalo?

"La fine di questo ‘incubo’ sembra profilarsi dai primi giorni della prossima settimana, quando una perturbazione proveniente dal nord Atlantico provocherà un graduale ricambio di questa massa d’aria rovente, associato a probabili piogge e a un ulteriore calo delle temperature, che si riporteranno su valori tipici del periodo".

Luigi Scardovi