Ottobre, tutti a tavola. Gastronomia e musica, ecco ‘Caplet & Friends’

Con ‘Caplèt & friends’, in programma dal 9 al 12 ottobre in piazza Kennedy, si evolve e si rinnova quella che per sette anni è stata la ‘Festa del cappelletto’, dedicata all’indiscusso re della cucina romagnola. "Cercheremo di andare oltre la dimensione dell’assaggio e del consumo – spiega Maurizio Melandri, neo presidente comunale di Confesercenti Ravenna –, puntando anche sulla valorizzazione della filiera agroalimentare, su approfondimenti culturali ed eventi. Con il nuovo marchio ’The passateller’, anche successivamente, porteremo avanti la conoscenza dei mangiari romagnoli e dei legami fra cultura, territorio e produzione".

All’iniziativa parteciperanno quattro ristoranti: Officine del Sale di Cervia, Ustarèia di Savarna, Mercato Coperto e Zeno Cucina & Caffè di Ravenna che proporranno, oltre alla loro versione del cappelletto, i primi piatti tipici romagnoli, spaziando quindi dalle paste ripiene alle minestre, ai dolci. Ospiti della manifestazione i food truck di Gusto Parma con l’anolino e le specialità parmensi, e Stappo con il tortellino e le pietanze bolognesi, con l’intento di gemellare le ‘cucine’ della regione.

"In cartellone – aggiunge Riccardo Ricci Petitoni, responsabile progettuale dell’evento –, sono previsti incontri gastronomici con degustazioni e cooking show, laboratori dedicati ai più piccoli a cura di Tralenuvole. Sarà coinvolto il centro storico ma non solo. Avremo infatti due iniziative ‘diffuse’: la prima, ‘Road to Caplèt’, con menù a tema in diversi ristoranti nelle settimane che precedono l’evento; la seconda, ristoranti ‘ambasciatori’ del cappelletto per chi accetta di aderire al progetto con un piatto dedicato". Non mancherà anche la musica live al Fellini Scalinocinque, venerdì 10 con Ariane Diakite & Chico Capiozzo band. "Cibo e musica si combinano – afferma l’assessora alle Politiche europee Barbara Monti –. Abbiamo infatti vinto un bando regionale per avvicinare la cittadinanza all’Europa". "‘Caplèt & Friends’ può spalancare orizzonti interessanti per il futuro in termini di crescita economica e turistica", conclude l’assessore allo Sviluppo economico Fabio Sbaraglia.

Roberta Bezzi