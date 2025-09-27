Ottobre, un mese dedicato a pace e diritti

Cervia dedica il mese di ottobre alla Pace con trenta giorni di eventi in occasione della prima edizione del Festival "Voci per la pace. Percorso nei valori di comunità". Tra i protagonisti dell’iniziativa c’è anche Patrick Zaki. Il Festival è organizzato dal Comune di Cervia, con la collaborazione e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la speciale partecipazione di Artevento. Convegni, incontri, spettacoli, passeggiate, documentari, laboratori che prevedono anche la partecipazione di associazioni umanitarie impegnate in zone di guerra e testimoni del dramma che stanno vivendo le popolazioni dei Paesi in guerra.

"Abbiamo voluto fortemente organizzare questo Festival per ribadire l’impegno di Cervia su un tema fondamentale come la Pace. Sono due le parole fondamentali con cui abbiamo voluto caratterizzare questo percorso di pace: voci e comunità" hanno dichiarato il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l’assessora con delega alla pace Michela Brunelli. Nella prima parte di ottobre saranno protagonisti gli eventi organizzati da Artevento, mentre dal 12 al 19 ottobre sono in calendario una serie di appuntamenti organizzati, grazie alla collaborazione della giornalista Alessia Arcolaci e a diversi servizi comunali, nella cornice dei Magazzini del Sale, dove è allestita la mostra "Il giro del mondo in 80 aquiloni", e in altri luoghi della città.

Il festival inizierà venerdì 3 ottobre con l’apertura della mostra "Il giro del mondo in 80 aquiloni" ai Magazzini del Sale. L’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni fino al 26 ottobre; in questo periodo sono organizzati laboratori per bambini e corsi per adulti. Sabato 4 ottobre, alle 18 con partenza dai Magazzini del Sale e arrivo in Piazza Garibaldi si svolgerà la ‘Parata per la pace’; Artevento organizza una cena benefica per Emergency e a Medici Senza Frontiere, con fondi da destinare alla popolazione palestinese. Altro appuntamento atteso è per domenica 12 ottobre con la Marcia per la pace Perugia-Assisi. Martedì 14 ottobre, la giornalista Alessia Arcolaci intervisterà a partire dalle 18 ai Magazzini del Sale Patrick Zaki, l’attività incarcerato in Egitto tra il 7 febbraio 2020 e l’8 dicembre 2021; è stato poi graziato nel 2023 dal presidente al-Sisi.

Il 16 ottobre Lectio magistralis di Valeria Parrella alle 20.30 all’interno dei Magazzini del Sale. Fino alla fine del mese, poi, sono in calendario una serie di eventi organizzati direttamente dall’amministrazione comunale in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione di Cervia (22 ottobre 1944), anche questi per coinvolgere tutta la cittadinanza e invitarla a riflettere sui temi della pace e sulle drammatiche conseguenze dei conflitti in corso. Annunciati ieri, in conferenza stampa, anche dei collegamenti con Lampedusa e la nave Flotilla. Un ricco calendario di eventi che proseguiranno fino al 29 ottobre. Per restare aggiornati sul programma e verificare eventuali spostamenti è possibile consultare il sito www.comunecervia.ra.it.

