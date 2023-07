Ovuli di cocaina nei pantaloni Pusher arrestato a Milano Marittima

Alla guida di una Renault Megane, in pieno centro a Milano Marittima, ha tentato di sfuggire all’alt dei carabinieri che lo hanno poi fermato e perquisito. Proprio durante la perquisizione Gennaro Pagano, 35enne originario di Napoli e residente a Rimini, con precedenti, ha tentato di disfarsi di una scatolina per gomme da masticare che teneva nascosta sotto i pantaloni corti, facendola cadere a terra. A quel punto i militari hanno aperto il contenitore e vi hanno trovato ben diciassette ovuli di cocaina del peso complessivo di 8 grammi e mezzo e ben 595 euro in banconote da 20 e 50 euro. I carabinieri hanno quindi continuato la perquisizione all’interno dell’auto dove hanno trovato due smartphone: uno utilizzato come navigatore e uno a cui arrivavano diversi messaggi e chiamate. Il 35enne, durante l’operazione dei militari, ha ammesso di spacciare cocaina nelle zone della movida dopo essere rimasto senza lavoro circa un anno fa. Per lui è scattato l’arresto e dei fatti è stato informato il pm Stefano Stargiotti.

Ieri mattina Pagano, difeso d’ufficio dall’avvocato Davide Baiocchi, era in tribunale a Ravenna per l’udienza di convalida. Il giudice Natalia Finzi, con il Vpo Simona Bandini che ha chiesto gli arresti domiciliari, ha convalidato l’arresto e optato per l’obbligo di dimora a Rimini e l’obbligo di firma due volte a settimana come chiesto dalla difesa del 35enne. L’avvocato Baiocchi ha chiesto i termini a difesa, in attesa del processo rinviato a inizio ottobre.