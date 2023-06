Oxide, aria nuova al Cayo Loco

Oxide, la nuova gestione del bagno Cayo Loco di Lido di Classe, da quest’anno è in capo ai fratelli Gabriele e Nicola Frigato, originari del Veneto.

Nicola è chef con esperienze in vari locali della riviera, ma anche come capo cuoco per aziende; Gabriele ‘nasce’ bancario e fonda (a 19 anni) la Cooperativa Del Tu, di cui sarà presidente; si affaccia da giovanissimo anche al mondo della politica. "Di stagioni ne ho fatte anche io da ragazzino, una al mare, una in montagna e una nella mia città, Rovigo: era l’unico modo per proseguire gli studi. Dopo l’esperienza politica mi ritrovo al mare con una nuova sfida: fare impresa – racconta sorridendo Gabriele –. Mio fratello Nicola, dopo anni di esperienze di vari locali, mi ha proposto quest’impresa: l’idea ha preso piede, anche grazie all’aiuto dello staff della Confesercenti che ci ha seguito dal principio". La struttura conta 18 file per un totale di 280 ombrelloni, 5 campi da racchettoni illuminati con una tribuna: in programma ci sono eventi sportivi.