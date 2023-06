Ozon apre la rassegna estiva a Bagnacavallo

Ottante serate consecutive di cinema. La 39° edizione di "Bagnacavallo al cinema", la rassegna cinematografica estiva della città, organizzata al parco delle Cappuccine, torna a partire da venerdì per arrivare fino al 3 settembre. Una carrellata di produzioni soprattutto italiane ed europee per le quali sarà richiesto un biglietto del costo di soli 3,50 euro. L’arena infatti parteciperà quest’anno all’iniziativa "Revolution", lanciata dal Ministero della Cultura. Diverso sarà invece il costo dei biglietti per i film extraeuropei, fissato a 6 euro (ridotto 5). "Speriamo che questo possa contribuire a riportare il pubblico – sottolineano gli organizzatori Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli del Cinecircolo Fuoriquadro. "Lo scorso anno la stagione è andata bene ma non ancora ai livelli pre-Covid. Contiamo sugli effetti della promozione e sul programma che offre 80 serate consecutive, un numero straordinario non soltanto per la nostra regione, in una città delle dimensioni di Bagnacavallo".

Un occhio di riguardo è stato riservato alle attività commerciali legate al progetto, delle quali è stata confermata la sponsorizzazione rinunciando al pagamento. "E’ una scelta che anche per noi rappresenta un sacrificio – sottolineano – ma vogliamo offrire un gesto concreto di supporto a seguito degli eventi alluvionali". La prima parte del programma che si snoderà dal 16 giugno al 26 luglio, sarà inaugurata dal film ’Mon crime – la colpevole sono io’ di Francois Ozon seguito, il 17 da ’Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti e domenica da ’Stranizza d’amuri’ di Giuseppe Fiorello. Da segnalare lo spagnolo ’As bestas’ il il 27 giugno’, poi ’Toro scatenato’ di Scorsese, ’Rapito’ di Bellocchio, da ’Armageddon Time’ di James Gray a ’Le otto montagne’, il 9 e 10 luglio. Confermati sono anche gli incontri con gli autori che, nella prima parte, ospiteranno il regista Luca Scivoletto per il film ’I pionieri’, l’11 luglio, e l’attore Pier Luigi Mecchia per il film ’Gigi la legge’ il 26 luglio. La seconda parte del programma è ancora tutta da imbastire. "Sicuramente, una serata a inizio agosto sarà dedicata al documentario "Cocoricò tapes" che ripercorre la storia della famosa discoteca attraverso dei filmati". Tutte le proiezioni alle 21.30.

Monia Savioli