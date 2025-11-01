Pacco bomba a La Spezia . Ordigno inviato da Faenza

C’è un indagato per il pacco bomba inviato lo scorso luglio a una società di recupero credito di via Taviani a Spezia. Si tratta di un sessantenne italiano residente a Faenza. Gli agenti della polizia della Questura di Spezia coordinati dal sostituto procuratore Giacomo Gustavino hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, incensurato, ritenuto responsabile della spedizione del pacco contenente un residuato bellico rinvenuto lo scorso 16 luglio a Spezia. L’involucro era giacente negli uffici almeno da un paio di mesi ma a mettere in allarme i dipendenti era stato l’arrivo di una circolare interna con la quale si avvisava del ritrovamento di un pacco simile, riportante lo stesso mittente, nella sede legale della società a Milano. Quindi era scattata la richiesta di intervento al nucleo artificieri della Questura coordinati dai colleghi della Digos che avevano aperto il pacco contenente una bomba di mortaio carica e potenzialmente in grado di esplodere.

Dopo le indagini il personale della polizia di Stato in collaborazione con i colleghi della Digos di Ravenna hanno dato esecuzione alla delega emessa dalla Procura della Repubblica.

Le indagini a ritroso sono risalite al luogo di spedizione dei due pacchi arrivati nelle sedi di Milano e Spezia. Entrambi erano stati inviati da un ufficio di Poste Italiane di Faenza. I poliziotti coordinati dal sostituto Giacomo Gustavino si sono concentrati sui dettagli forniti dai dipendenti dell’ufficio postale con particolare riguardo ai giorni indicati dalla data di spedizione. Restringendo così il raggio di azione e soprattutto riuscendo a raccogliere elementi utili per identificare il presunto autore del gesto.

L’altra mattina gli investigatori si sono presentati a casa del sessantenne di Faenza che li ha poi condotti in un terreno agricolo frequentato dall’indagato trovando altri due ordigni, uno dei quali identico per natura, dimensione, peso e caratteristiche tecniche ai residuati spediti alle sedi della società.

L’uomo è stato così denunciato per detenzione e porto abusivo di arma da guerra e minaccia aggravata dall’utilizzo di armi. La posizione dell’indagato, senza precedenti, è al vaglio della Procura spezzina.

Massimo Merluzzi