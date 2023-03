Pace fatta tra le suore di Fognano e il sindaco

Dopo la guerra, a colpi di carte bollate, scoppia la pace tra le suore del convento Emiliani di Fognano e il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, che le stesse avevano fatto finire a processo per diffamazione in seguito alla pubblicazione di post facebook in cui il primo cittadino le additava di ammanchi e di non essere più in grado di gestire quel patrimonio. La priora Marisa Bambi e l’ex priora Maria Caterina Farolfi hanno rimesso la querela in cambio dell’impegno del primo cittadino ad adoperarsi per rilanciare il convento. Il tentativo sarà quello di collocare uffici e attività operative e amministrative con i relativi canoni di affitto che serviranno a sostenere l’istituto religioso, da tempo alle prese con seri problemi di natura economica. Vi sarebbero già accordi a buon punto per quando riguarda i medici di base e un’associazione sportiva.

Ciò è quanto ha fatto sapere ieri lo stesso Pederzoli, col tramite del suo legale, avvocato Carlo Benini, al termine dell’udienza davanti al giudice onorario Roberta Bailetti che ha pronunciato sentenza di non doversi procedere in seguito, appunto, al ritiro della denuncia, che ha fatto venire meno il reato. Non sarà, dunque, più necessario sentire i testimoni citati, tra i quali figurava il vescovo di Faenza, monsignor Mario Toso. Bambi e Farolfi, in qualità rispettivamente di rappresentante ed economa della Congregazione suore domenicane che aveva gestito l’istituto Emiliani dal 1989 al 2017, avevano denunciato anche il commissario che nel 2020 vi aveva apposto i sigilli, padre Ottorino Benettollo, il quale a differenza di Pederzoli non si era opposto al decreto penale di condanna, di fatto accettandola.

La frase incriminata del commissario vaticano Benettollo, e veicolata su facebook dal sindaco, recitava: "Le attuali suore non sono più in grado di continuare la loro opera che comporta annualmente perdite economiche importanti e l’accumulo si è visto. Le Chiesa è abituata a far fronte ai suoi impegni anche debitori e ora è giunto il momento di mettere in atto un’azione di giustizia nei confronti di tutti i debitori".

Già nell’estate 2020 la vicenda aveva provocato un duro scontro, in consiglio comunale e sui social. Il sindaco parlava di "assegni a sei zeri per pagare le insolvenze" che il commissario avrebbe dovuto compilare per chiudere i debiti accumulati in anni e anni, per molteplici opere di ristrutturazione. A queste

accuse si sommarono quelle di una mancanza di adeguamento alle norme igienico sanitarie, che avrebbero comportato ulteriori costi, e l’assenza di nuove vocazioni.

"Il sindaco si è reso conto che l’istituto Emiliani è una realtà fantastica, che va supportata – spiega l’avvocato Valeria Calzolari che tutela le religiose – e in questo modo potrà risorgere come una sorta di Araba Fenice. L’impegno assunto è quello di una reciproca collaborazione, al fine di poter dare visibilità all’istituto nel tessuto sociale. Le suore, col loro carisma, impegnate in opere di preghiera e accoglienza, sono pronte a fare la loro parte".

Lorenzo Priviato