Pace tra il turista e il titolare del bagno: "Episodio nato da un fraintendimento"

Pace fatta e "fraintendimento" ricomposto. Dopo il clamore mediatico dei giorni scorsi, a sancire la pace tra il turista modenese e il titolare dello stabilimento di Milano Marittima è proprio un comunicato stampa. La Cooperativa bagnini di Cervia si è fatta promotrice, con la collaborazione del sindaco Missiroli, di un incontro tra Andrea Mussini, il turista modenese, e Walter Meoni titolare dello stabilimento Bicio Papao di Milano Marittima che negli ultimi giorni sono stati al centro dell’attenzione mediatica nazionale e locale "per essere stati protagonisti – scrivono – di un episodio le cui origini sono state generate, e riconosciute, da un fraintendimento".

Il turista aveva raccontato il suo disappunto dopo che il bagno aveva rifiutato un pranzo per la presenza di un bambino. La nota spiega che "i soggetti coinvolti hanno prima di tutto constatato come la questione sia stata esageratamente amplificata dai media, forse strumentalizzata in questo periodo storico durante il quale la diffamazione dell’intera categoria degli imprenditori balneari italiani, è all’ordine del giorno. Anche questa divergenza è stata ingigantita ottenendo come conseguenza, l’effetto di ferire anche se involontariamente le persone coinvolte, specialmente tra i commenti di odio sui social".

La Cooperativa bagnini, rappresentata da Danilo Piraccini, consigliere dell’azienda, in questa situazione in veste di mediatore, ha creato un ponte che ha ricucito il rapporto. "In tali contesti, gli incontri non servono solo a chiudere una polemica ma a rafforzare la comunità – ha detto Piraccini –. I due imprenditori hanno infatti deciso, con una leale stretta di mano, di buttarsi alle spalle l’episodio".