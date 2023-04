Padovani: "Anche da noi porte aperte per il centro"

All’indomani delle dichiarazioni del consigliere comunale di Italia Viva Alessio Grillini, il quale commentando la questione del partito unico del Terzo Polo aveva pubblicamente esplicitato l’intenzione di "dare comunque vita a un polo centrista anche esteso a chiunque si riconosca nelle sensibilità moderate e liberali", è intervenuto anche Gabriele Padovani, il cui nome era stato fatto dallo stesso Grillini nell’analisi dei dialoghi con i soggetti politici di area civica. "Le porte sono aperte anche nei confronti di Gabriele Padovani e della sua Area Liberale", aveva detto il consigliere al quale Padovani ha replicato "Sono lusingato perchè vuol dire che abbiamo azzeccato almeno il nome". E nel merito: "Alessio Grillini ha aperto nei nostri confronti ma non c’erano mai state le porte chiuse - ha rimarcato Padovani ricordando che - Alessio (Grillini, nda) ha una storia di centro destra, e l’apertura l’ha fatta a quell’area lì. Nel 2010 io ero in Lega e lui nel PdL".

Secondo Padovani però le esternazioni non sarebbero annoverabili in un vero e proprio corteggiamento nonostante anche lo stesso esponente di Area Liberale negli ultimi consigli comunali abbia più volte palesato di essere "stranamente d’accordo" con il consigliere di Italia Viva su alcuni temi. "È da tempo che fa politica a Faenza e sa perfettamente che le dinamiche sono diverse da quelle di un consiglio comunale. Le porte però non sono mai state chiuse anche perchè lui è un’opposizione dentro la maggioranza, affermazione che peraltro mi sembra che abbia fatto lui stesso. Comunque è il consigliere in maggioranza più attivo e più critico, e astenendosi al bilancio credo che oltre a lanciare un messaggio abbia dimostrato nei fatti di non essere in linea col centrosinistra. A lui questa alleanza sta evidentemente stretta".

In occasione della presentazione di Area Liberale a Lugo, Padovani dichiarò che non avrebbe mai fatto alleanze con alcuni soggetti politici di sinistra e con il Movimento 5 Stelle, e lo rimarca: "A Faenza siamo in opposizione insieme ai civici e ai due partiti nazionali di centrodestra. Per nostra deformazione politica siamo molto più legati a Silvano Verlicchi anche a Lugo. Se altri partiti vogliono fare alleanze con i liberali come noi sanno quindi che l’area politica è quella. Io non ci vedo nessuna difficoltà. Anche a livello nazionale mi sono sempre chiesto cosa facessero in un’alleanza col Movimento 5 stelle i partiti di Calenda e di Renzi. E oltretutto dopo la vittoria alle primarie di Elly Schlein ci sono ulteriori differenze anche nel Pd". Anche per questo Padovani allarga l’orizzonte: "Secondo la mia opinione anche Faenza Cresce non ha nulla a che fare con il Pd rappresentato dalla Schlein. Per quanto ci riguarda come Area Liberale è nostra necessità andare d’accordo con tutti, ferme restando quelle due condizioni esplicitate. Se Grillini dice che ci le sono porte aperte, rispondo che noi abbiamo le porte aperte verso tutti tranne che le forze a sinistra del Pd e il Movimento 5 stelle perchè fondamentalmente abbiamo vedute profondamente differenti".

d.v.