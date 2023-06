Padovani chiede di più "Pulire i fiumi non è abbastanza E servono verifiche sui ponti"

"La pulizia dei fiumi non basta". Gabriele Padovani, consigliere comunale per Area Liberale, a ormai un mese dall’alluvione dello scorso 16 maggio torna a invocare il piano colossale di interventi di cui ha bisogno la Romagna per ripartire, e del quale al momento c’è una traccia molto flebile. "Ripulire il fiume dai detriti alluvionali ‘dalla sorgente alla foce’, come evocato dalla Regione, è senz’altro un intervento importante, ma non risolutivo. Faenza per essere messa in sicurezza davanti a eventi di questo tipo ha bisogno di casse d’espansione, o quantomeno di luoghi in cui si possano far sfogare le acque dei fiumi, analogamente a quanto fatto a Ravenna". Lo stato del Lamone e degli altri corsi d’acqua al momento appare tragico: nell’alveo sono franati interi campi con tanto di frutteti, le sponde sono state divorate. Una situazione talmente grave e talmente diffusa – e analoga a quanto si registra per il Senio e il Marzeno – da far dubitare che esistano le risorse umane per una simile mole di interventi.

"Non possiamo essere fatalisti: la manutenzione dei fiumi deve diventare un intervento di ordinaria amministrazione". A stupire molti cittadini è la disparità con cui il territorio sta venendo ricucito: mentre fra pochi giorni riaprirà la linea ferroviaria della Bassa Romagna – devastata da entrambe le alluvioni – per la viabilità stradale continua a essere buio a mezzogiorno. Gran parte delle strade collinari sono chiuse – in qualche caso anche per via di frane di modesta entità – mentre la brisighellese, la casolana e la modiglianese continuano ad essere gravate dagli interrogativi relativi rispettivamente alle frane di San Cassiano, di Baffadi e a quella poco prima di Modigliana. La situazione potrebbe rimanere nel limbo a lungo, o addirittura peggiorare.

Nonostante il rinvio a luglio del prossimo consiglio comunale – contestato dalle opposizioni – a breve partirà il lavoro delle commissioni straordinarie che si occuperanno di guardare a 360 gradi alle conseguenze dell’alluvione sulla città: "Fra i molti argomenti toccheremo anche lo stato di salute dei ponti sul Lamone", prosegue Padovani, "in particolare del Ponte Rosso e del Ponte delle Grazie, quest’ultimo a breve oggetto di interventi di ristrutturazione che seguono quelli già eseguiti cinque anni fa. Chiederò ai tecnici se le continue operazioni di manutenzione siano ancora convenienti rispetto all’ipotesi di ricostruire ex novo uno o entrambi i ponti". Un’ipotesi che tuttavia non manca di destare interrogativi in fatto di sostenibilità finanziaria: "Non dobbiamo nasconderci che senza rimborsi consistenti da parte dello Stato il Comune di Faenza avrà grossi problemi di conti pubblici. Nei piccoli comuni la situazione è ancora più grave. Servono soldi, e presto: sulla nomina di un commissario non si può più tergiversare".

