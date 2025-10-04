Padovani e Renna, due stili diversi. Per una nuova tecnica del mosaico

Due stili a confronto, due modi diversi di reinventare la tecnica del mosaico. È questo lo spirito della mostra ‘Tessere’, con protagonista le artiste Alice Padovani e Laura Renna, che si inaugura stamattina alle 11 alla Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna. Resterà aperta sino al 14 dicembre, dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19.

"Per la prima volta insieme, in una doppia personale. L’idea dell’esposizione nasce da affinità procedurali tra artiste della stessa generazione e attive nella stessa città, Modena", spiega il curatore Pasquale Fameli, che è anche direttore artistico della galleria fondata da Norberto Bezzi e dalla moglie scultrice Mirella Saluzzo. Il tema scelto per l’evento ben si inserisce nell’ambito della nona edizione della ‘Biennale di mosaico contemporaneo’.

Padovani, cosa contraddistingue le sue opere esposte in mostra? "Sono lavori diversi tra loro per materiali e forme, ma accomunati dalla stessa matrice narrativa: raccogliere, ordinare e preservare frammenti che il tempo e la memoria logorano. Che si tratti di ceramiche, insetti o ali di farfalle, ognuno diventa parte di una ricomposizione, di un racconto visivo che trasforma la dispersione in testimonianza".

Renna, quali e quanti suoi lavori sono stati selezionati? "Sette che coprono un arco temporale di oltre dieci anni, dal 2011 al 2022. Il percorso espositivo mette in dialogo le prime sculture in lana d’acciaio con lavori più recenti, realizzati in lana rigenerata da abiti riciclati. Tutte le opere, accomunate dall’intreccio come linguaggio espressivo, affrontano in modi diversi il tema della rigenerazione".

Renna, com’è iniziato il dialogo con la collega? Vi conoscete da tempo? "Nel 2020 abbiamo condiviso la partecipazione a una mostra al Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano e da allora seguo con interesse il suo percorso. Credo che l’esposizione ravennate farà emergere i differenti approcci con cui affrontiamo temi a noi entrambe cari".

Padovani, in quale misura il suo lavoro si combina e dialoga con quello di Laura? "Apprezzo da tempo il suo lavoro: nei suoi intrecci vedo frammenti di memoria che si ricompongono, un approccio vicino al mio raccogliere e tessere elementi dispersi. Credo che il nostro dialogo avvenga proprio in questa zona di contatto, dove il frammento e l’intreccio diventano racconto".

Padovani: pittrice, scultrice, performer, come le piace definirsi? "Non mi definisco. Per me il medium è solo uno strumento: lo scelgo di volta in volta in base a ciò che voglio comunicare".

Renna, è corretto dire che lei sia un’artista polimaterica? "La definizione è corretta, poiché nella mia pratica mi confronto con materiali molto diversi tra loro. Tuttavia, la mia ricerca non si esaurisce nella sola sperimentazione materica: il lavoro si apre infatti a riflessioni più ampie, che travalicano la dimensione tecnica e guardano ai processi di trasformazione, rigenerazione e intreccio come metafore di vita".

Roberta Bezzi